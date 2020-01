Det er slut med håndboldslutrunder, der kun afholdes i Danmark.

Så kontant er præsidenten for det europæiske håndboldforbund (EHF), Michael Wiederer over for TV 2 Sport.

»Med den nuværende turneringsform vil Danmark ikke være i stand til det (afholde en slutrunde, red.). Der er så mange huller. Jeg sætter pris på de mange haller, der er i Danmark, men i forhold til deres størrelse og struktur ser vi for mange mangler,« fortæller han.

Det er kun større lande som Frankrig og Tyskland, der kan afholde en hel slutrunde på egen hånd og gøre det til en succes, mener Wiederer.

Håndboldherrerne røg allerede ud ved det indledende gruppespil ved EM i 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Håndboldherrerne røg allerede ud ved det indledende gruppespil ved EM i 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Man skal altså ikke regne med at gense et scenario som i 2014, hvor Danmark var unik vært for EM i Brøndby, Aarhus, Aalborg og Herning.

Til gengæld åbner Wiederer op for, at Danmark kan dele værtskabet igen, ligesom det var tilfældet i 2019, da de danske håndboldherrer blev verdensmestre.

Blandt andet har Danmark ansøgt om et delt værtskab med Norge og Schweiz til VM i 2025.

I forbindelse med Danmarks tidlige EM-exit fortalte generalsekretær i DHF, Morten Stig Christensen, at han synes man bør diskutere det nye slutrundeformat, hvor kun to hold går videre fra det indledende gruppespil.

Han mener, at det faktum, at store håndboldnationer som Danmark og Frankrig tidligt bliver slået ud betyder, at produktet bliver svagere.

Men den kritik fejer Michael Wiederer af vejen.

»Det er ikke vores ansvar at lave et system, der holder bestemte lande inde eller bringer bestemte lande ind. Sporten skal afgøres på banen. Det, synes jeg, er sket,« forklarer han.

EM-slutrunden i år afvikles i Sverige, Norge og Østrig.