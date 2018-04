Økonomisk trængte HC Midtjylland taler med en sjællandsk investor og spiller første kamp i nedrykningsspillet.

HC Midtjylland kæmper videre for at afværge en truende konkurs og vil på onsdag gå på banen mod Sønderjyske i første spillerunde i håndboldligaens nedrykningsspil.

Klubbens formand og ejer, Thomas Hintze, vil dog ikke love, at midtjyderne spiller nedrykningsspillet til ende.

»Så længe der er håb og muligheder, så forfølger vi dem. Hvis der ikke er noget, så stopper det. Om vi spiller nedrykningsspillet til ende - det kan jeg ikke sige,« fortæller Thomas Hintze.

Formanden holder sine muligheder åbne i dialogen med mulige investorer, og i disse dage undersøges en mulig fusion med en klub fra Sjælland.

»Vi taler med nogle fra Sjælland, som synes, at det kunne være fint at lave en konstruktion ligesom KIF Kolding København - bare med Midtsjælland og Midtjylland. Nu undersøger vi, om det er muligt, eller om det er for besværligt,« siger Hintze.

I det kommende nedrykningsspil skal HC Midtjylland kæmpe mod Sønderjyske, Skanderborg, Ribe-Esbjerg og Mors-Thy om at undgå sidstepladsen.

Holdet på sidstepladsen skal senere møde nummer to eller tre fra 1. division i en direkte duel om en plads i landets bedste række i næste sæson.

Hvis HC Midtjylland trækker sig, så er spændingen væk.

Uanset hvad der sker, så er HC Midtjyllands klubejer nogenlunde sikker på, at holdet taber sine kampe.

»Vi er sikre på, at vi ikke får nogen point. Der skal ske mirakler, hvis vi slår et af holdene,« vurderer Thomas Hintze.

HC Midtjylland-truppen er de seneste måneder blevet kraftigt svækket. På grund af økonomiske problemer har flere spillere fået lov til at forlade klubben, der har tabt de seneste 11 ligakampe.

Onsdagens opgør mod Sønderjyske spilles klokken 18.30.

/ritzau/