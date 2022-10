Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Uretfærdig.

Sådan beskriver håndboldherrernes populære landstræner Nikolaj Jacobsen den situation, hans gode ven Kasper Hjulmand er havnet i.

For med godt en måned til historiens mest udskældte fodboldslutrunde, VM i Qatar, hagler kritikken ned over værtsnationen grundet en lemfældig omgang med menneskerettigheder og kummerlige forhold til migrantarbejdere, der i stor stil har mistet livet under forberedelserne til turneringen.

Derfor har optakten til VM selvsagt været præget af en perlerække kritiske spørgsmål til det danske fodboldlandshold og landstræneren Kasper Hjulmand.

»Jeg synes, at det er uretfærdigt, at han skal sidde og svare på de spørgsmål. De folk, der har placeret VM i Qatar, bør jo svare på, hvorfor de synes, det er en god idé, at slutrunden skal afholdes dér. Jeg synes, at sport skal være sport,« siger Nikolaj Jacobsen til B.T.

»Sporten kan samle folk, forhåbentlig give nogle glæder, men det giver jo også nogle skuffelser en gang imellem. Det er det, sporten skal kunne. Og så er der nogle andre ting, som er større end sporten. Det synes jeg ikke, at idrætsudøvere skal forholdes til som sådan.«

Både Dansk Boldspil-Union (DBU) og Kasper Hjulmand har fordømt den skandaleombruste slutrunde, ligesom man har søsat flere tiltag, der skal gøre kritikken konkret.

For eksempel har unionen meddelt, at man vil minimere rejseaktiviteten til Qatar, og trøjesponsor Hummel har valgt at lave en sort trøje til landsholdet, der skal ses som et 'omvandrende sørgebind'.

Kasper Hjulmand skal stå i spidsen for det danske fodboldlandshold ved VM i Qatar. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Hjulmand skal stå i spidsen for det danske fodboldlandshold ved VM i Qatar. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi sportsfolk kan selvfølgelig have vores holdninger til det, og der har både Kasper og DBU været meget klare i, at de ikke synes, at VM skal afholdes dér. At de ikke bakker op om det,« siger Nikolaj Jacobsen.

»Men selvfølgelig vil alle gerne til et VM, så man bliver nødt til at stille op. Jeg har hørt hele debatten om, hvorfor man stiller op. Men jeg tror ikke, at folk kender konsekvenserne, hvis man blev væk. Så kan man begrave dansk fodbold.«

Der er milliarder af kroner i spil under en VM-slutrunde. Selvfølgelig ligger der store indtjeninger i præmiepenge, men turneringer af den størrelse er også enorme PR-platforme forbundet med vanvittige sponsorsummer og tv-rettigheder.

»Man kan aldrig give et svar, der tilfredsstiller alle mennesker,« mener Nikolaj Jacobsen.

»Det er en umulig situation at sætte en træner i. Kasper Hjulmand har jo ikke haft noget at gøre med, hvor det VM skal spilles henne. Han vil gerne så vidt som muligt holde fokus på det sportslige. Samtidig med, at man selvfølgelig gerne vil tage afstand fra en række ting, som man selvfølgelig gør, når man kommer fra et velfungerende land som Danmark.«

I 2015 blev der afholdt VM i håndbold i Qatar.

Men dengang var Nikolaj Jacobsen ikke landstræner. Og han har ikke tænkt over, hvordan han ville håndtere situationen, hvis han stod i spidsen for et landshold, der skulle deltage i en slutrunde i ørkenstaten.

»Det er ikke nogen overvejelse, jeg har gjort mig. Jeg må bare sige, at jeg er glad for, at jeg ikke skal forholde mig til det. Jeg kan mest koncentrere mig om håndbolden i stedet for. Men det er en lose-lose-situation. Man kommer ikke til at vinde noget ved det.«