Landsholdets Morten Olsen har fået forsvindende lidt spilletid under den igangværende VM-fest.

Lige indtil onsdagens semifinaleudløsende 30-26-sejr over Sverige i en euforisk Boxen.

10 minutter inde i anden halvleg blev bagspilleren sendt på banen - til et jordskælvsagtigt jubelbrøl fra de 15.000 fremmødte. Men det nåede Morten Olsen slet ikke at nyde.

»Nej, jeg havde så travlt, fordi jeg ikke troede, jeg skulle ind. Jeg skulle nå at få trøjen af og få harpiks på fingrene. Jeg måtte jo hellere skynde mig ind, så jeg nåede ikke rigtigt at kigge mig rundt. Jeg nåede dog lige fjernt at høre brølet,« fortalte Morten Olsen efter triumfen.

Foto: Henning Bagger

Han takkede for landstræner Nikolaj Jacobsens tillid med at spille en flot og disciplineret angrebskamp.

»Det var fedt at få lov at komme ind. Og det var fedt, at han stolede på, at jeg godt kunne fuldføre kampen uden at ødelægge det hele,« lød det fra spilstyreren.

Han kan nu se frem til en semifinalekamp i Hamborg mod de regerende verdensmestre fra Frankrig. En modstander, som Morten Olsen endnu ikke ved så meget om.

»Jeg har ikke set noget som helst fra deres pulje. Men Frankrig er altid svære at spille mod. Og de har over længere tid vist, at de har overtaget på de fleste hold. Vi må gøre det så godt, vi kan.«

»Desværre skal vi ikke spille her i Danmark, for så tror jeg, vi havde haft en lille fordel. Men omvendt havde det heller ikke været sjovt at spille mod Tyskland i Tyskland,« konstaterede den populære hugger.

Danmark har indtil videre vundet samtlige kampe under VM - otte styk.