KIF Kolding vandt knebent over Ribe-Esbjerg med cifrene 28-26. Det var klubbens blot anden sejr i sæsonen.

Fredag aften leverede KIF Kolding en decideret overraskelse, da holdet hentede sæsonens blot anden sejr over Ribe-Esbjerg, som aktuelt er på andenpladsen i Primo Tours Ligaen.

Kampen endte 28-26 til hjemmeholdet.

Inden opgøret havde vestjyderne kun tabt en enkelt af sæsonens første syv kampe.

Det er også et nederlag, som Ribe-Esbjerg træner Lars Walther er meget utilfreds med.

- Det var en ekstremt dårlig kamp spillet af os, vi var slet ikke klar. Vi gik ind til kampen og troede, at det ville blive "a walk in the park", og sådan er det ikke i håndboldligaen. Det lyste ud af os i dag, siger Lars Walther.

Koldingenserne kom ellers skidt fra start, da holdet efter de første fem minutter var nede med tre mål, men holdet fik i løbet af kampen kæmpet sig tilbage.

En af de mere rutinerede spillere hos Kolding-herrerne er Chris Holm Jørgensen, som peger på, at holdet ikke gik ned med flaget.

- Jeg tror, det er selvtillid, der gjorde, at vi vandt. Vi tog det med fra sejren i sidste uge, og det betød virkelig meget for holdet. Det gør, at vi ikke knækker med det samme, siger Chris Holm Jørgensen, som selv scorede syv mål.

Første halvleg endte 13-12 til Ribe-Esbjerg, men Kolding fik en flyvende start på anden halvleg med to hurtige scoringer, men der blev hurtigt svaret igen fra ligaens nummer to.

Kolding-målmand Richard Frisk havde svært ved at finde redningerne i første halvleg, men i løbet af anden halvleg tog Anders Petersen over. Han tegnede sig for flere redninger i løbet af anden halvleg.

Det gjorde at koldingenserne hængte på i anden halvleg, og med 15 minutter tilbage var stillingen 21-20 til Ribe-Esbjerg.

I de sidste ti minutter af kampen fulgtes begge hold ad, hvor stillingen flere gange var uafgjort, men til sidst trak Kolding altså fra.

Ribe-Esbjerg er stadig på andenpladsen med et stykke op til ligaens duks fra Aalborg Håndbold og ifølge træner Lars Walther hvilede spillerne for meget på laurbærrene i aftenens håndboldkamp.

- Nu har vi haft en rigtig god periode, og så begynder man at tro, man er lidt bedre, end man er. Vi er også gode, når vi er klar, men der er alt for mange udfald i dag på mange positioner, hvor det var under middel, siger han.

Vestjyderne endte sidste sæson på en niendeplads.

Kolding er aktuelt på 11.-plads med syv point for otte kampe.

I den tidlige fredagskamp vandt Skanderborg Håndbold på hjemmebane over Lemvig-Thyborøn Håndbold med cifrene 24-19. Morten Balling blev topscorer for Skanderborg med syv mål.

