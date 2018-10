København Håndbold havde ingen problemer med svenske Sävehof og har fortsat maksimumpoint i Champions League.

Partille. København Håndbold fortsætter med at imponere i kvindernes Champions League.

På udebane i Sverige vandt de danske håndboldmestre ganske suverænt over IK Sävehof, der blev kørt over med de knusende cifre 36-22.

Dermed er København noteret for to sejre i to kampe i klubbens første optræden i den fineste europæiske klubturnering.

På forhånd var den danske hovedstadsklub vurderet som klar favorit i opgøret, og der var da heller aldrig den mindste tvivl om udfaldet.

Svenskerne var foran 2-1, men føringen blev forpurret af fire københavnske mål på stribe, og derfra så det danske hold sig aldrig tilbage.

5-2 blev hurtigt til 10-3, og ved halvtid var kampen allerede afgjort. 20-8 stod der på måltavlen i Partille Arena, da spillerne traskede ud til pause.

Rutinerede Louise Føns, der egentlig havde stoppet karrieren efter sidste sæson, kom ind i anden halvleg og havde en fest på venstre fløj, hvor hun lavede otte mål på otte forsøg.

Træner Claus Mogensen benyttede lejligheden til at fordele spilletiden bredt, og han tilgiver nok sine spillere, at effektiviteten i spillet blev en smule mindre efter pausen.

Maria Lykkegaard afsluttede scoringen med et kontramål i kampens sidste sekunder.

Med sejren er København på førstepladsen efter to runder i gruppespillet. Gruppens to øvrige hold, Brest Bretagne og Rostov-Don, delte nemlig point med uafgjort 29-29.

Dermed har Rostov-Don tre point mod Københavns fire. Netop det danske og det russiske hold mødes i de to næste spillerunder. Første kamp foregår i Brøndby Hallen næste lørdag.

/ritzau/