Claus Mogensen ærgrer sig over, at især angrebsspillet haltede i lørdagens nederlag til russiske Rostov-Don.

Brøndby. København Håndbold mødte et bedre hold, da det lørdag blev til et nederlag på 21-27 til russiske Rostov-Don i kvindernes Champions League.

Det erkender det danske holds cheftræner, Claus Mogensen.

- Som kampen forløb, er det fortjent, at Rostov vandt. Vi kæmpede med vores angrebsspil i anden halvleg, og det gjorde, at de hele tiden var på forkant og havde teten, siger han.

Ifølge Claus Mogensen var det især russernes fortjeneste, at københavnerne havde svært ved at score.

- De tog tempoet ud af vores spil, og det gjorde, at vi blev for forsigtige og spillede langsomt. Gør man det mod så godt et forsvar, så scorer man ikke ret mange mål. Det endte resultatet også med at vise.

København Håndbold danske bagspiller Anne Cecilie de la Cour ærgrer sig og føler, at kampen kunne have fået et andet udfald.

- Resultatet er måske lidt skævt. Vi var med i store dele af kampen. De endte med at løbe os over til sidst, og det er rigtig træls, siger hun.

Højre backen erkender dog, at de forsvarende danske mestre ikke spillede op til deres sædvanlige niveau.

- Vi lavede mange fejl, og det endte med at koste rigtig dyrt, fordi de har nogle rigtig dygtige fløjspillere, der før vi nærmest fik set os om havde scoret i den anden ende på kontra, siger Anne Cecilie de la Cour.

København Håndbold har efter tre af de seks gruppekampe i Champions League fire point og indtager andenpladsen i gruppe B bag lørdagens russiske overmænd.

Selv om det blev til et nederlag mod Rostov, er Claus Mogensen godt tilfreds med holdets første tre kampe i den europæiske turnering.

- Vi har gode muligheder for at komme videre fra gruppen, hvilket er vores store mål, siger cheftræneren, der dog erkender, at der venter nogle svære udekampe mod Rostov-Don i Rusland og franske Brest.

/ritzau/