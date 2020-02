Team Esbjerg var foran med fire med lidt over ti minutter tilbage, men spillede uafgjort med København.

Der var masser af drama, da første- og andenpladsen i HTH Ligaen onsdag mødte hinanden i Frederiksberg Hallerne.

Topholdet Team Esbjerg så sent i kampen ud til at være på vej mod en komfortabel sejr, inden København Håndbold med et flot comeback sørgede for pointdeling i en kamp, der sluttede 30-30.

Hovedstadsklubben så faktisk ud til at kunne tage en overraskende sejr, men vestjyderne fik udlignet med lidt over to minutter tilbage til kampens slutresultat.

Resultatet betyder, at Team Esbjerg har 34 point på førstepladsen i kvindernes håndboldliga. København Håndbold har 29 på andenpladsen.

København startede bedst onsdag og kom foran 3-1, inden Esbjerg kom tilbage på 3-3.

De to hold fulgtes ad, inden Esbjerg midtvejs i første halvleg trak en smule fra og kom foran 8-5.

Gæsterne forblev i front frem mod pausen, hvor der stod 18-16 i Esbjergs favør.

København fik udlignet små tre minutter inde i anden halvleg, men Esbjerg trak så småt fra igen, og med cirka 12 minutter tilbage var topholdet foran med fire ved stillingen 26-22.

Men så hankede København op i sig selv og fire minutter efter var der udlignet igen. Hovedstadsklubben tog nu teten og var et skridt foran indtil den absolutte slutfase.

Det lykkedes dog Esbjerg at få et point med hjem, da Sonja Frey med lidt over to minutter igen på straffekast udlignede til slutresultatet 30-30.

Tidligere onsdag tog TTH Holstebro sin første sejr efter fire nederlag i træk, da Ajax København blev slået 27-26.

Nykøbing-Falster Håndbold kunne også sætte to point på tavlen efter en sejr over Herning-Ikast på 24-22.

Karen Brødsgaards Odense-tropper vandt også. Silkeborg-Voel blev nedlagt med cifrene 30-28.

/ritzau/