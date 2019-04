TTH Holstebro udspillede sin chance i DM-slutspillet, da København vandt mandagens udekamp.

København Håndbold er så godt som sikker på at nå semifinalen i kvindernes DM-slutspil.

Den forsvarende mester kom et skridt nærmere næste stadie med en udesejr på 26-22 over TTH Holstebro, som dermed udspillede sin chance i gruppe 1.

TTH er uden point efter fire kampe og kan ikke nå København, der på andenpladsen har syv point.

Odense fører an med otte point for tre kampe, mens Nykøbing Falster på tredjepladsen har to point for tre kampe inden onsdagens kamp mod netop Odense.

TTH var ellers på vej mod en sejr efter en god første halvleg, men kampen blev vendt på hovedet, da hjemmeholdet kun scorede fem gange efter pausen.

Første halvleg blev en ganske jævnbyrdig omgang, hvor føringerne sjældent lød på mere end et mål.

Mod slutningen fik TTH dog overtaget og 14-13 blev i de døende minutter vekslet til pauseføringen 17-13.

Så var der lidt at tære på fra anden halvlegs begyndelse, men København åd sig stille og roligt tilbage, og præcis midtvejs var der igen fuld balance i stillingen, da Annika Meyer udnyttede en kontra til at gøre det til 20-20.

København kom også foran 21-20, og da Louise Føns med syv minutter tilbage scorede til 24-22, var det første gang i kampen, at København førte med to mål.

Netop det mål demonstrerede, at udeholdet forpagtede heldet i den periode. Føns løb kontra for at score i et tomt mål, men hun tabte bolden ned på sit knæ, så bolden løb fra hende, men heldigvis for hende, fortsatte den i mål.

TTH scorede slet ikke i de sidste ti minutter, og på betingelser var det en smal sag for København at køre sejren hjem.

/ritzau/