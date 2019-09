Som det første hold er håndboldkvinderne fra København klar til pokalturneringens Final 4-stævne.

Kvinderne fra København Håndbold skal om godt tre måneder kæmpe om den danske pokaltitel.

Med en udesejr på 27-23 over Nykøbing F. Håndboldklub er cheftræner Claus Mogensen og hans spillere klar til pokalturneringens Final 4-stævne, der spilles mellem jul og nytår.

Efter en jævnbyrdig indledning var københavnerne foran i hele anden halvleg, men det nåede at blive spændende.

Med 12 minutter tilbage havde gæsterne fra hovedstaden bragt sig foran med 24-18, men forspringet skrumpede ind til 25-23.

I slutfasen sørgede Maria Hjertner og senere Debbie Bont med en scoring hver for at afværge et lurende Nykøbing-comeback.

Hollandske Debbie Bont blev topscorer for København med otte mål, mens landsmanden Dione Housheer scorede ti gange for Nykøbings værter.

Senere tirsdag møder Odense og Viborg HK hinanden i en af de øvrige kvartfinaler.

Torsdag bliver de to sidste deltagere i Final 4-stævnet fundet. Her står Team Esbjerg over for Herning-Ikast, mens Aarhus United og TTH Holstebro kæmper om den sidste plads.

Final 4 spilles 28. og 29. december.

/ritzau/