Det danske håndboldhold tabte lørdag 25-30 til russiske Rostov Don i kvindernes Champions League.

Det blev ikke til revanche, da København Håndbold lørdag mødte russiske Rostov Don i kvindernes Champions League.

Efter at have tabt i Brøndby Hallen for to uger siden blev det også til et nederlag på udebane, da københavnerne tabte 25-30 i Rusland.

De forsvarende danske ligamestre ligger trods lørdagens resultat stadig til at gå videre i den europæiske turnering, hvor holdet efter fire af de seks gruppekampe indtager andenpladsen i gruppe B med fire point.

De to hold fulgtes ad i starten af lørdagens kamp, inden hjemmeholdet cirka midtvejs begyndte at trække fra. På to minutter vendte Rostov 4-4 til 8-4.

Russernes firemålsføring var ved pausen blevet udvidet med et enkelt mål, og de to hold gik i omklædningsrummet ved stillingen 15-10 i Rostovs favør.

Trods en opløftende afslutningen på første halvleg af danskerne stod der Rostov på alt i starten af anden.

Københavnernes angreb haltede, og russerne havde efter ti minutter bragt sig foran med hele ni mål ved stillingen 22-13.

Danskerne fik dog hanket op i sig selv. Johanna Bundsen i målet begyndte at tage fra, og i angrebet udnyttede man, at russernes stærke førstemålmand, brasilianske Mayssa Pessoa, fik en pause.

Rostovs forspring blev bragt ned på fem mål, men københavnerne havde svært ved at komme ret meget tættere på.

Til sidst syntes danskernes tro på at kunne vinde at være forduftet. Tallene på måltavlen nærmede sig ikke hinanden, og Rostov kunne uden de store anstrengelser køre sejren i hus.

