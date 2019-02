Buducnost kunne ikke stille noget op over for København Håndbold, der vandt 31-20 i Champions League.

København Håndbold tog lørdag sin første sejr i hovedrunden i kvindernes Champions League.

Det skete, da Buducnost fra Montenegro blev sendt hjem fra Brøndby Hallen med et nederlag på hele 20-31.

Med sejren har København Håndbold seks point efter otte kampe i gruppe 1. Det rækker til en fjerdeplads, som giver adgang til den europæiske turnerings kvartfinaler.

Buducnost indtager en komfortabel tredjeplads i gruppen med ti point.

Københavnerne mangler at spille to gruppekampe. Den ene af dem er mod Odense Håndbold, som i øjeblikket ikke ligger til at gå videre. Fynboerne møder søndag franske Brest på udebane.

København Håndbold begyndte at trække fra cirka ti minutter inde i lørdagens kamp. Her gik holdet fra 4-4 til 9-5 på cirka fem minutter, og så var fundamentet for sejren lagt.

Ved pausen var det danske hold foran 16-9, og københavnerne var i kontrol.

Buducnost fik efter en god periode i anden halvleg bragt forskellen ned på fire mål, men så skruede København bissen på og scorede ni gange i træk, før montenegrinerne igen fik målnettet til at blafre.

Det tog for alvor spændingen ud af kampen, og så gjaldt det for København bare om at få kørt sejren i hus og undgå skader.

Det lykkedes, og det danske hold kunne sætte to sikre point ind på kontoen.

København Håndbolds svenske stregspiller Linn Blohm blev med syv mål kampens topscorer.

/ritzau/