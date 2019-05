København Håndbold nedjusterer forventningerne til klubbens formåen på international plan de kommende år.

Ligaklubben København Håndbold henter fem nye unge spillere til den kommende sæson.

Der er tale om 17-årige Nyala Krullaars fra Holland, 19-årige Aimee Von Pereira fra Tyskland, 19-årige Paulina Uscinowicz fra Polen, norske Maria Hjertner på 22 år og den svenske landsholdsspiller Olivia Mellegård, der også er 22 år.

Desuden har Louise Føns valgt at forlænge sin kontrakt med klubben.

Spillerne blev præsenteret mandag på et pressemøde, hvor også klubbens ejer, Kim Mikkelsen, fremlagde visionerne for fremtiden.

Han sagde blandt andet, at klubben har været nødt til at ændre den strategi, der blev lagt tilbage i 2016, hvor det hed, at København Håndbold i 2020/21-sæsonen skulle nå Final 4 i Champions League.

Målet er nu, at hovedstadsklubben skal spille med i enten Champions League eller Europa League i hver sæson fra 2020/21-sæsonen.

Strategien bliver ændret, fordi Danmark ikke længere er sikker på to pladser i Champions League.

Desuden skal holdet være at finde i top-4 i den danske liga og være med i Final 4 i pokalturneringen.

- København Håndbold vil også i fremtiden være et tophold i dansk håndbold og har stadig ambitioner om at være med i det bedste selskab i Europa, sagde Kim Mikkelsen på pressemødet.

København sluttede som nummer fire i ligaen, efter at holdet fredag tabte kampen om bronzemedaljerne til Odense Håndbold.

Sidste år vandt holdet DM-guld for første gang i klubbens historie.

