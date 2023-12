Rasmus Overby er sat fra bestillingen i København Håndbold. Resultaterne og udviklingen er årsagen.

København Håndbold skal have ny træner. Klubben fra kvindernes bedste række oplyser torsdag på sin hjemmeside, at man har afbrudt samarbejdet med cheftræner Rasmus Overby med øjeblikkelig virkning.

- Vi er en klub med store ambitioner og har vurderet, at vi gennem det meste af 2023 har manglet den nødvendige stabilitet og udvikling, siger klubejer Kim Mikkelsen til klubbens hjemmeside.

- Begge parter havde en option på samarbejdet for 2024/2025 sæsonen, og vi har vurderet, at det rigtige for klubben er at stoppe samarbejdet allerede nu.

- Dette bunder blandt andet i, at vi havde håbet og set frem til at skulle spille europæisk håndbold i foråret, men må erkende, at vi står tilbage med en sjetteplads i ligaen og er ude af to ud af tre turneringer.

Klubben skriver, at man forventer at have en ny cheftræner på plads "inden for kort tid".

Rasmus Overby har været cheftræner for holdet siden sommeren 2022. Her kom han til efter et ophold hos svenske IK Sävehof.

I denne sæson har holdet vundet seks kampe i ligaen og tabt lige så mange.

København Håndbold vandt det danske mesterskab i 2018.

/ritzau/