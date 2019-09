Claus Mogensen fik to spilledages karantæne for ulovlig brug af timeoutknappen. Nu anker København Håndbold.

København Håndbold anker den karantæne, som cheftræner Claus Mogensen fik af Disciplinærinstansen under Dansk Håndbold Forbund (DHF) for ulovlig brug af timeoutknappen.

Det skriver håndboldklubben i en pressemeddelelse, hvor administrerende direktør Janni Møller Thomsen uddyber beslutningen:

- Vi appellerer, fordi vi mener, vi har en sag, og fordi vi mener, det er vigtigt, at denne dom ikke fremadrettet skal eller kan danne præcedens for domfældelse, siger hun.

Foruden karantænen til cheftræneren blev København Håndbold idømt en bøde på 3000 kroner. Dommen er anket til Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans (DIF).

Mogensen udnyttede en ændring i timeoutreglen i ligakampen mod Nykøbing Falster i første spillerunde.

Før denne sæson har man indført en elektronisk timeoutknap, som afløser det gamle timeoutkort. Derover har alle holdenes registrerede officials ret til at trykke på knappen.

Da København Håndbold i slutsekunderne var bagud med 26-27 på Falster, trykkede holdets fysioterapeut på knappen, selv om Nykøbing havde bolden, og københavnerne i øvrigt havde brugt sine tre tilladte timeouter.

I kendelsen skriver Disciplinærinstansen, at Mogensen ifølge udtalelser fra dommere og observatører instruerede fysioterapeuten i at udløse knappen.

Dermed udviste Mogensen "særlig upassende usportslig adfærd", lød det i afgørelsen fra Disciplinærinstansen.

Claus Mogensen erkendte efterfølgende over for TV2 Sport, at han udnyttede et hul i reglerne.

- Vi så det som den eneste udvej for at få fat i bolden, sagde han.

I første omgang får anken ikke sportslig betydning for København Håndbold. Klubben har nemlig fået at vide af DIF, at Claus Mogensens karantæne ikke suspenderes på grund af anken.

Med andre ord kommer han til at afsone sin anden af to karantænedage i fredagens kamp mod EH Aalborg.

/ritzau/