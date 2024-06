Magnus Saugstrup hang med næbet, da han efter nederlaget til sin gamle klub skulle sætte ord på opgøret.

At Magnus Saugstrup overhovedet havde overskud til at tale med pressen efter Champions League-semifinalen i Köln lørdag eftermiddag var et mirakel.

Den danske landsholdsprofil havde med SC Magdeburg tabt til sin tidligere klub Aalborg Håndbold og lignede efterfølgende en, der havde lyst til at gå direkte hjem, trække gardinerne for og gemme sig under dynen.

Skuffelsen lyste ud af den blonde nordjyde, som holdt sig til korte sætninger, da han skulle sætte ord på det overraskende nederlag.

- Jeg er skuffet, sagde han og stoppede talestrømmen, inden han efter venlig opfordring forsøgte at sætte lidt flere ord på, hvad der fyldte ham i minutterne efter slutfløjt.

- Skuffelse, vrede. Jeg er ked af, at vi ikke vandt. Det var ikke lige den her følelse, jeg havde håbet at stå med. Ikke med det hold, vi har, siger han.

Magdeburg er de seneste dage blevet karakteriseret som det måske stærkeste hold, der er på den europæiske håndboldhimmel i øjeblikket. Klubben har vundet trofæer på stribe og skulle i år forsvare Champions League-trofæet fra sidste år.

Men sådan gik det ikke. Efter en utroligt tæt kamp mod Aalborg trak tyskerne og den danske forsvarskrumtap det korteste strå.

- Den største føring var plus to, men ellers lå vi og byttede mål. Begge hold dækkede rigtig godt op og straffede fejl, og så var det de små ting, der afgjorde det. Det var marginaler, siger Saugstrup.

Ifølge danskeren var det mest af alt Aalborgs taktiske disposition til sidst i opgøret, der afgjorde opgøret.

- Det var, da de gik over til at angribe med syv mod seks. Set i bagklogskabens lys nu skulle vi have håndteret det bedre, siger Magnus Saugstrup.

Magdeburg må nu nøjes med en bronzekamp søndag.

/ritzau/