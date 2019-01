Landsholdets fløjveteran Hans Lindberg frygter, at taktiske spekulationer kan betyde, at hans VM er ovre, inden det rigtig kom i gang.

Tirsdag måtte han trække sig fra truppen på grund af en mindre skade, og han bliver afløst af BSV's Johan Hansen.

Men da holdene kun må lave tre udskiftninger i truppen under VM, kan det betyde, at Lindberg ikke kommer tilbage i truppen - også selv om han skulle blive sin skade kvit.

For landstræner Nikolaj Jacobsen vil frygtelig gerne bruge en udskiftning på at få Henrik Toft Hansen ind i mellemrunden. Og så står han tilbage med en enkelt udskiftning, som han sikkert meget gerne vil gemme som en sikkerhed, hvis nu én af målmændene skulle gå hen og blive skadet.

Foto: Mads Claus Rasmussen

»Ja, det kan jeg ikke stille så meget op over for. Vi kan stå i en situation, hvor jeg ikke kommer tilbage i turneringen,« lød det fra en tydeligt nedtrykt Hans Lindberg inden aftenens kamp mod Tunesien i Herning.

»Det er jo ingen hemmelighed, at der kun er to udskiftninger tilbage. Nikolaj ved, hvad jeg står for, og hvad jeg kan. Hvis han mener, at han har brug for mig senere i turneringen, vil jeg gøre alt for at stå klar,« sagde bundesliga-stjernen og tilføjede:

»Vi kan skrive til Hassan Moustafa (præsident for det internationale håndboldforbund, red.) og se, om han kan bøje reglerne, lige som han har gjort ved Korea. Det har han jo også gjort mange gange før.«

37-årige Hans Lindberg har været en fast bestanddel af det danske landshold siden 2003.