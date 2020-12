»Hvis jeg skal svare lige nu, så er det nej.«

Sandra Toft havde svært ved at holde tårerne tilbage. Den glippede bronzemedalje gjorde ondt, og selvom Danmark ellers har spillet et godt EM, var det svært for hende at se noget som helst positivt ved det.

I hvert fald hvis hun skulle svare lige efter kampen. Der blev hendes 'nej' gentaget et par gange.

»Følelsen er tom. Jeg har ondt i maven. Det er lidt uforståeligt lige nu, vi smider det væk,« sagde Sandra Toft, der med landsholdet hurtigt kom bagud med tre i første halvleg.

Det smadrer hele det billede, vi synes, vi har bygget op efter de sidste par uger. Kathrine Heindahl, landsholdsspiller

Siden kæmpede de sig foran med 7-4, og det lignede egentlig, de kunne knække kroaterne. Men sådan gik det ikke.

»De spiller enormt lange angreb. Det var tydeligt, det var deres taktik. De fik lov til det, og de spiller, til vi står på hælene eller sover lidt, og så kommer de med et gennembrud. Angrebsmæssigt går vi i stå i meget lang tid, og det gør bare ondt i en bronzekamp,« sagde Sandra Toft.

For det var særligt i anden halvleg, det gik galt for danskerne.

I over et kvarter lykkedes de ikke med at score, og det var da også de sidste 30 minutter, Anne Mette Hansen var mest utilfreds med efter kampen.

Skuffelsen var enorm hos danskerne, der ellers har spillet nogle gode kampe. Foto: Henning Bagger Vis mere Skuffelsen var enorm hos danskerne, der ellers har spillet nogle gode kampe. Foto: Henning Bagger

»Jeg synes sgu ikke, vi kan være anden halvleg bekendt. Da vi fører 7-4, lukker vi dem ind i kampen. Jeg ved ikke, hvad der sker i anden halvleg,« sagde hun, mens skuffelsen ikke var til at overse.

Ligesom Sandra Toft havde hun svært ved at se alt det positive, der egentlig har været i løbet af turneringen.

»Lige nu betyder det ikke så meget. Du husker som regel det sidste afsæt, man sætter. Og den var sgu ikke så god i dag,« lød det ærligt fra Anne Mette Hansen.

Samme melding kom fra Kathrine Heindahl. For holdet har flyttet sig. Det ved de også godt, men lige nu er det den dårlige kamp mod Kroatien, der fylder i spillernes bevidsthed på trods af en sejr over Rusland og flotte kampe mod Norge og Frankrig.

»Lige nu er jeg pisse ærgerlig. Jeg synes, vi på mange måder har vist, vi har flyttet os sindssyt som hold. Så er det mega frustrerende, vi skal slutte sådan her. At tage herfra efter så mange gode minutter og fede oplevelsler med en rigtig øv-følelse, det smadrer hele det billede, vi synes, vi har bygget op efter de sidste par uger,« sagde hun.

De sidste mange dage har landstræner Jesper Jensen sagt, at han havde også været stolt, selv hvis holdet havde tabt til Rusland og misset semifinalen.

Det holdt han også fast i efter nederlaget til Kroatien, selvom han også havde svært ved at finde ordene.

»Det er svært at tænke på lige nu. Det er nok det her, der kommer til at fylde, til vi mødes igen i marts. Når vi så skal evaluere, skal vi kigge på det hele, og der fjerner det ikke den stolthed, jeg har,« lød det fra landstræneren.