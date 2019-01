Henrik Møllgaard er en mand med en tør humor. Af den sorte slags.

Den danske forsvarsstyrmand så ellers godt hævet ud under højre øje og sine mange plastre. Det var resultatet af et møde med et egyptisk baghoved.

Og det kostede lige nogle minutter liggende bag den danske bænk, mens fysioterapeut Anja Greve kiggede nærmere på flængen.

»Hun konstaterede lige, hvor dybt det var. Om det var noget, der behøvede, at vi skulle have lægen i gang. Det blev kun til plaster. Jeg håber også at få et ar, så jeg kan komme lidt ud af det der bløde familiefar-image. Jeg håber faktisk, at hun har lavet en lille fejl der. Nu må vi se,« siger Henrik Møllgaard uden at fortrække en mine.

Henrik Møllgaard i knæ. Foto: Henning Bagger Vis mere Henrik Møllgaard i knæ. Foto: Henning Bagger

Han kom på banen igen og tog masser af tæsk i den danske 26-20-sejr som kom i hus med noget svingende spil. I kampens hede kunne den langhårede familiefar altså ikke mærke meget til sit slag, men bagefter begyndte smerterne så småt at dukke op.

»Jeg kan godt mærke, at der begynder at ske noget nu, når jeg ikke får det iset ned. Jeg håber, der er et blåt øje på vej,« siger Henrik Møllgaard og forklarer situationen, der muligvis er skyld i både ar og blåt øje.

»Jeg tror, at det var hans baghoved, der ramte mig. Jeg fornemmede intet ondt i det fra hans side. Han virkede også til at være oprigtig ked af det,« siger Henrik Møllgaard.

Han skal nok være klar til næste kamp. Den er på onsdag og gælder en semifinaleplads mod Sverige.