På grund af en knæskade er Lasse Møller ude resten af året, og han bliver ikke klar til VM, oplyser GOG.

Gudme. GOG's topscorer og store profil i denne sæson Lasse Møller kommer ikke på banen mere i år, og han bliver heller ikke klar til VM i januar i Danmark og Tyskland, som han ellers var i spil til.

Det oplyser den fynske klub på sin hjemmeside.

Møller pådrog sig en knæskade i ligakampen mod Lemvig-Thyborøn 7. oktober, og man frygtede, at korsbåndet var revet over.

Han slipper dog med et beskadiget ledbånd og kan derfor satse på et comeback i februar.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at det ikke er værre. Men jeg er ærgerlig og ked af, at jeg ikke kan spille med mine holdkammerater de næste måneder.

- Jeg er sikker på, at de nok skal klare det uden mig. Det så vi jo mod Århus (GOG vandt fredag 32-24). Så nu vil jeg fokusere på min genoptræning og gøre alt for at komme stærkt tilbage, siger Lasse Møller til GOG.dk.

Venstrebacken Møller har været en del af landsholdet i 2018 og var også udtaget til de kommende EM-kvalifikationskampe mod Ukraine og Færøerne, men dem meldte han afbud til sidste uge.

/ritzau/