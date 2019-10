Rasmus Lauge skiftede før sæsonen fra Flensburg-Handewitt til ungarske Veszprem, hvor man spiller færre kampe.

Det er en Rasmus Lauge fyldt med overskud, der er mødt op i Aarhus sammen med resten af det danske landshold, der i denne uge spiller Golden League.

Det siger den rutinerede bagspiller, der inden sæsonen skiftede fra Flensburg-Handewitt til ungarske Veszprem, hvor der er langt færre kampe end i den tyske liga.

- Det er første landsholdssamling i lang tid, hvor jeg har følt et fysisk overskud og følt mig godt tilpas og ikke nødvendigvis kører på det der kæmper-gen, hvor man bare kæmper sig igennem de enkelte kampe.

- Det føles godt i kroppen, og jeg har en masse lyst til at være her, og det er trods alt det vigtigste, siger han.

Det tætpakkede kampprogram i Flensborg var begyndt at slide på Lauge, og det kunne ofte mærkes, når han mødte ind til landsholdssamlinger.

- Førhen har det været hårdt at komme til samlingerne. Ikke fordi jeg ikke ville det, men fordi det bare var en hård belastning for kroppen, og den belastning er jeg ikke i nærheden af at have denne her gang, så det er skønt, siger han.

Generelt er han faldet godt til i den nye klub, der efter otte kampe fører den ungarske liga.

- Indtil videre er jeg utrolig glad for tingenes tilstand, og hvordan det hele er forløbet.

- Det er noget andet. Både sportsligt og socialt skal jeg til at opbygge nogle nye relationer. Det er et nyt land og en ny spillestil, så det kræver en masse energi her i starten, men det virker også til, at det er kommet relativt nemt, siger han.

I denne uge er han med landsholdet, når det torsdag møder Frankrig i Aarhus i Golden League, mens enten Norge eller Spanien venter lørdag i Aalborg.

/ritzau/