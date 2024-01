De kender hinanden indædt fra hverdagen i den spanske storklub Barcelona.

Og søndag står de så overfor hinanden som rivaler.

Den franske stjerne Dika Mem har været stærk under EM, men det har holdkammerat Emil Nielsen så sandelig også.

Han var brandvarm i semifinalen mod tyskerne, og der er stor respekt fra Dika Mem.

»Det bliver ekstremt hårdt at møde ham. Jeg ser ham jo hverdag i Barca. Han er en god målmand, han er nok den bedste lige nu,« siger Mem.

Han har på nær oplevet, hvor hårdt Nielsen har arbejdet for at komme op på det niveau, han er nu, hvor han har flyttet sin storform hos Barcelona over på landsholdet i sin første EM-slutrunde.

»Jeg er ret glad på hans vegne, for det fortjener han. Jeg ved, det er vigtigt for ham at være på landsholdet, men jeg håber ikke, han redder alt for mange bolde mod os,« siger Mem om Nielsen med et lille smil.

Danmark og Frankrig mødes 17.45 søndag.

Du kan følge hele kampen her på B.T., hvor du også får reaktioner før, under og efter braget.