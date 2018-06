Lasse Boesen er færdig i KIF Kolding Håndbold.

Håndboldklubben skriver på sin hjemmeside, at han 'efter mange overvejelser har valgte at takke nej til fortsætte under den nye struktur'. Lasse Boesen har senest udfyldt rollen som assistenttræner i klubben.

»Vi havde regnet med at kunne lukrere på Lasse Boesen’s store erfaring og faglighed, men på den anden side, så forstår jeg godt Lasses valg,« siger Anders Jensen, næstformand i KIF Kolding Håndbold.

Det var i slutningen af maj, at klubben meldte ud, at den skulle restruktureres efter år med dårlig økonomi. Det betød blandt andet, at tilføjelsen 'København' blev slettet i klubnavnet.

Lasse Boesen er søn af den også afgående mangeårige direktør, Jens Boesen. Lasse Boesen har også været sportschef i de seneste år.

Nu er begge fortid i klubben.

»KIF håndbold har altid været som familie for mig, og jeg har altid prioriteret KIF frem for næsten alt. Jeg er glad og stolt over, at nye kræfter ser muligheder i platformen omkring KIF Håndbold Elite og er klar med energi og fornyede ressourcer til fremtiden,« siger Lasse Boesen til klubbens hjemmeside.

Han vil nu 'bruge sommeren på at få slappet af og tænke nye muligheder igennem'.

Lars Frederiksen fortsætter som cheftræner i klubben, der allerede er i gang med at se på kandidater til assistent-jobbet.