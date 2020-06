Rikke Poulsen venter utålmodigt på en afklaring på appelkaos, så hun kan fejre det danske håndboldmesterskab.

Målvogter Rikke Poulsen venter sammen med holdkammeraterne i Team Esbjerg fortsat på officielt at kunne kalde sig dansk mester i kvindehåndbold 2020.

To gange er klubben ellers blevet udråbt til vindere af sæsonen, der blev afbrudt i utide af coronapandemien. Men begge gange er afgørelsen om sæsonfacit blevet appelleret.

Derfor må esbjergenserne leve i uvished, indtil der er kommet en afklaring på det juridiske kaos, som dansk håndbold er havnet i.

- Det er svært at fejre noget, som man ikke ved, om man har. Men det kan jo være, at jeg får lov til at blive dansk mester tre gange i år, siger Rikke Poulsen.

At sæsonen ikke officielt er afsluttet, skyldes de appelsager, som tre klubber fører mod Dansk Håndbold Forbund (DHF).

De tre klubber blev alle dømt til nedrykning, selv om de stadig havde chance for at overleve.

Derfor ankede de i første omgang den sæsonafgørelse, som blev truffet af DHF's professionelle udvalg. Da forbundets repræsentantskab efterfølgende sagde god for profudvalgets afgørelse, røg der en ny appel afsted.

De tre klubber har ikke gjort indsigelse imod Team Esbjergs mesterskab. De vil kun have omstødt nedrykningerne.

Men så længe sagerne kører, er ingen af delene afsluttet.

Selv om jurakrigen foreløbig forhindrer hende i at kalde sig dansk mester, har Rikke Poulsen forståelse for, at de tre klubber, EH Aalborg, Nordsjælland Håndbold og Odder Håndbold, kæmper videre.

- Det forstår jeg 100 procent. Hvis vi selv havde stået i deres situation, ville vi have haft det på samme måde. Total afmagt. De vil selvfølgelig gøre alt, hvad de kan for at blive i ligaen.

- Jeg har efterhånden ikke helt styr på alle fakta i denne sag. Men med håndboldhjertet forstår man godt dem, som det i sidste ende går ud over, siger den erfarne målvogter.

Uanset hvornår den endelige blåstempling af mesterskabet er på plads, vil det dog være en underlig måde at vinde guld på, erkender hun.

- Selvfølgelig ville vi gerne have haft den forløsning på banen, hvor vi kunne kaste os over hinanden, og hvor vi kunne drikke øl i omklædningsrummet bagefter.

- Når det nu ikke kunne være sådan, håber jeg trods alt, at vi stadig kan blive dansk mester på papiret. Set over hele sæsonen synes jeg, at vi har været det bedste hold.

- Jeg er virkelig stolt over det, vi har præsteret. Både i ligaen og i Champions League har vi vist format, siger Rikke Poulsen.

Da sæsonen blev afblæst, førte Team Esbjerg med fire point ned til nærmeste rival, Odense.

I Champions League er klubben klar til kvartfinalen. Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) forventer at kunne spille turneringen færdig i begyndelsen af september.

