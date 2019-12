Han sagde, han ville snakke med hende. De ord, der faldt, virkede tydeligvis, for mod Brasilien funklede Anne Mette Hansen.

»Det er en hemmelighed, det er en opskrift, vi ikke bare giver ud.«

Sådan lød det med et kækt smil fra Klavs Bruun Jørgensen, da han blev spurgt til, hvad han havde snakket med landsholdsprofilen om oven på et par skuffende kampe mod Sydkorea og Tyskland.

Mod Sydkorea fik hun tre udvisninger, og mod tyskerne faldt den første efter mindre end fem minutter, og hun var også udfordret i selve kampen. En svær VM-start for en af holdets ellers stærkeste spillere.

»Det handler om, at fordi man spiller en dårlig kamp, er man ikke en dårlig håndboldspiller. Anne Mette er en fantastisk håndboldspiller, og det er grundlæggende det, man skal huske hele tiden,« forklarede landstræneren.

Anne Mette Hansen spillede sin bedste VM-kamp indtil videre mod Brasilien onsdag. Foto: Bo Amstrup Vis mere Anne Mette Hansen spillede sin bedste VM-kamp indtil videre mod Brasilien onsdag. Foto: Bo Amstrup

Han fremhævede også Hansens personlighed som en af nøglerne.

»Som jeg har sagt så mange gange før, er Anne Mette en utroligt stærk pige, som er god til altid at komme op igen. Hun var rigtig ked af det i går, det er der ingen tvivl om, for hun vil gerne præstere. Så handler det om at prøve at få sat hende i scene, så hun også selv fik luft for de frustrationer, hun selv havde haft, og finde ud af, om der var noget i det. Vi havde en lang snak,« forklarede Klavs Bruun Jørgensen.

Og han bed mærke i, hvordan han og spillerne havde opfattet tirsdagens kamp helt forskelligt. Mens mange af spillerne eksempelvis følte, der var problemer i overtalsspillet, viste landstræneren dem på video, at sådan forholdt det sig slet ikke.

»Jeg måtte vise dem, at vi altså scorede otte på ti, og det var meget bedre, end vi havde været vant til. Det var de fornemmelser, lige at få renset dem ud,« forklarede Klavs Bruun Jørgensen.

Anne Mette Hansen selv satte også nogle ord på dagens kamp. For hun kunne også mærke en forskel.

»Jeg bliver sat anderledes op i dag. Jeg var pissefrustreret over, jeg skal ligge og rode rundt inde på banen. Jeg kom med samme udtryk, og jeg har forberedt mig på samme måde, men jeg blev sat bedre op i dag,« lød det fra den glade Györ-spiller.

Sammen med resten af holdet skal hun møde Frankrig fredag i et vaskeægte skæbnebrag. Vinderen spiller sig videre ved VM, mens taberen får drømmen slukket.