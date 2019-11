Først havde de lagt én plan.

Men den blev lavet om kort tid før kampen mod Australien. Det afslørede Klavs Bruun Jørgensen efter storsejren i den første VM-gruppekamp.

»Vi tog faktisk en snak lige inden og tog en hurtig beslutning om, at der var nogle ting, vi faktisk ville gemme,« lød det kryptisk fra den danske landstræner.

Det skyldes søndagens kamp mod Sydkorea, som landstræneren allerede har nået at se noget video på. Og derfor valgte han at holde nogle kort helt tæt ind til kroppen.

»Der er nogle systemer vi har undgået at køre i dag, som pigerne fik at vide inden kampen, at de simpelthen ikke skulle bruge tid på - både overtalsmæssigt men også i vores stationære angreb, som vi kan bruge i morgen mod Sydkorea, som jeg har set på video. Det (landsholdets system, red.) ligger godt til dem,« fortæller landstræneren.

Præcist hvad der var tale om, sagde han ikke.

Han håber på, at Danmark kan hive nogle esser ud af de rød-hvide ærmer mod Sydkorea, der lidt overraskende slog Frankrig i den første kamp.

»De har jo video på os - måske fra Schweiz. Eller helt tilbage fra marts. I deres øjne har de jo ikke noget, de reelt kan bruge, og de har ikke fået ret meget ud af det i dag,« siger Klavs Bruun Jørgensen, der ikke har nået at se noget af kampen mellem Frankrig og Sydkorea.

Det danske landshold vandt over Australien i den første kamp ved VM. Foto: Bo Amstrup Vis mere Det danske landshold vandt over Australien i den første kamp ved VM. Foto: Bo Amstrup

Men han forventer, at det er et stærkt sydkoreansk mandskab, hans hold skal op imod.

»Vi snakkede om forleden, at det er et bedre hold, end vi måske havde regnet med. Noget af den speed de har været kendt for har de samtidig med mere fysik end tidligere. Jeg er meget spændt, og vi skal hjem og forberede os endnu mere,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Fra sidelinjen kunne han se sit mandskab komme sikkert fra land ved årets slutrunde, da holdet vandt hele 37-12, og der var da også lutter godt humør efter kampen hos hele truppen.

Landstrænerens plan er nu at gå hjem og se kampen, og han er ikke tvivl om, at søndagens opgør bliver en hård omgang. Men det bliver også sjovt, understreger han.

»Kan vi vinde den, ser det jo allerede meget fornuftigt ud. Ikke at vi overhovedet er videre, men så er de to kampe med Tyskland og Brasilien pludselig meget sjove. Det lader til at blive en spændende pulje, og det havde jeg også regnet med,« siger landstræneren, der forventer fire vilde kampe.

Det er dog ikke meget tid, landsholdet har til at hvile sig. For om under et døgn går det løs igen, men landstræneren er ikke bekymret på det punkt.

»Det bliver ikke så svært. Det har pigerne prøvet før. Nu handler det om at få en masse at drikke og spise, så de fysisk er med overskud. Det var også en af planerne i dag, at vi skulle rotere meget. Der er ikke nogen, der er gået trætte ud af denne her kamp. De skal nok være klar i morgen,« siger landstræneren.

Kampen mellem Danmark og Sydkorea starter klokken 12.30 dansk tid, og den kan følges LIVE her på bt.dk.