Når de danske håndboldkvinder om halvanden uge løber på banen til den første kamp, bliver de fulgt tæt af én særlig person.

Klavs Bruun Jørgensen, der under en del virak forlod jobbet som landstræner i januar efter en skuffende VM-slutrunde, skal nemlig være TV2's ekspert under de danske kampe.

»Vi satser på at have Klavs Bruun Jørgensen og Lærke Møller som eksperter i studiet. Det er hensigten på nuværende tidspunkt,« fortæller chefredaktør på TV 2 Sporten, John Jäger, til B.T.

»Når jeg siger det, så er det fordi, der er alle mulige corona-regler, der skal overholdes. Men som udgangspunkt er de to vores eksperter.«

Har I haft nogle betænkeligheder ved at have Klavs Bruun som ekspert til lige netop kvindelandsholdet, som han sagde et ret følelsesladet farvel til efter den seneste slutrunde?

»Nej, ikke rigtig. Jeg har jo tidligere brugt Jan Pytlick (tidligere landstræner, red.) som ekspert, efter at han stoppede og blev afløst af Klavs Bruun. Så det har jeg i den forstand ingen betænkeligheder ved,« konstaterer John Jæger og tilføjer:

»Sjovt nok sagde Klavs Bruun Jørgensen som noget af det første, da han blev hyret af mig, at han var stor fan af Jesper Jensen (Danmarks nye landstræner, red.). Så jeg er ikke bange for, at han vil save ham midt over.«

»Jeg tror tværtimod, at Klavs Bruun har gode forudsætninger for at vide, hvad han taler om - nu hvor han selv lige har stået i det.«

For tiden kører DR en dokumentar om landsholdets sidste tid med Klavs Bruun Jørgensen. Og her kommer seerne blandt andet med ind i omklædningsrummet. Og her oplever man Klavs Bruuns temperament i kølvandet på nogle af skuffelserne.

Vi har set i DR's dokumentar om kvindelandsholdet, at bølgerne indimellem gik højt mellem Klavs Bruun Jørgensen og landsholdsspillerne. Kunne man ikke forestille sig, at der er nogle af spillerne, der nødigt vil i studiet og evalueres af ham efter en kamp?

»Øhhh...det kan jeg ikke forestille mig. Men når jeg trækker på det, så er det fordi, at spillerne ganske enkelt ikke MÅ komme med op i studiet. På grund af corona-reglerne. Så på den måde tror jeg ikke, at de frygter det, hehe,« lyder det fra John Jæger.

»Men nej, det er ikke min opfattelse. Den er tværtimod, at spillerne har oplevet den ene, den anden, den tredje og den fjerde side af Klavs Bruun Jørgensen. De har også oplevet ham stå og græde af glæde efter en sejr. Jeg tror, at de kender til alt, hvad han indeholder på godt og ondt.«

Det bliver som altid Thomas Kristensen og Bent Nyegaard, der skal kommentere de danske kvinders kampe. Og i studiet deles Morten Ankerdal og Stine Bjerre Jørgensen om værtsrollen.

Danmark spiller første EM-kamp den 4. december klokken 20.30 - mod Slovenien i Jyske Bank Boxen.