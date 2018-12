Den danske kvindelandshold i håndbold skal møde Schweiz i to playoffkampe om at komme med til VM i Japan.

De danske håndboldkvinder skal besejre Schweiz over to playoffkampe, hvis holdet skal med til VM i Japan næste år.

Det står klart efter lørdagens playofflodtrækning, og den er den danske landstræner, Klavs Bruun Jørgensen, glad for.

- Det er jeg selvfølgelig svært tilfreds med. Jeg har ikke det store kendskab til Schweiz, men jeg kan se på resultaterne, at det er en overkommelig modstander, så det glæder mig.

- Det var noget andet, hvis vi skulle have mødt en stærkere nation. Men jeg synes egentlig, at alle hold er nogle, vi kan slå, så det glæder mig bare at kunne se frem mod at skulle spille et VM i Japan næste år, siger han.

Schweiz er ikke nogen stor håndboldnation, og de danske kvinder har ikke mødt schweizerne siden B-VM i 1985.

Alligevel vil Klavs Bruun Jørgensen forberede sig til kampene, som han forbereder sig til alle andre kampe.

- Vi får to fine kampe mod Schweiz, hvor vi kan få lov til at træne nogle ting. Nu er vi jo vant til også fra Golden League at spille mod rigtig stærke nationer.

- Så det at møde nogle af de her lidt mere overkommelige modstandere, som vi er klare favoritter mod, det gør mig ikke det store.

- Det giver os mulighed for at træne nogle ting, og ud over det får vi lov til at træne op til de to playoffkampe også, så det bliver rigtig fint, siger landstræneren.

VM-playoffkampene er endnu ikke fastlagt, men det står klart, at de skal spilles mellem 31. maj og 6. juni næste år.

Danmark kunne have været playoffkampene foruden, hvis Klavs Bruun Jørgensens mandskab havde opnået en bedre placering ved EM i Frankrig. Her blev Danmark nummer otte.

/ritzau/