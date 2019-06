Håndbold og harpiks blev byttet ud med fiskekutter og fest, da kvindelandsholdet i weekenden rundede sæsonen af.

Efter VM-billetten var sikret, ville landstræner Klavs Bruun Jørgensen nemlig gerne bruge den sidste del af samlingen på at ryste holdet bedre sammen socialt.

Derfor havde han arrangeret en teambuilding-lørdag, hvor håndbolden blev fuldstændig parkeret.

I stedet skulle spillere og ledere møde op tidligt om morgenen på Vedbæk Havn.

»Vi startede med at tage ud og fiske fra kutter efter torsk. Det er noget, jeg har gjort meget. Det vigtigste for os var bare, at vi kunne være sammen, og det fede ved en kutter er, at du ikke kan komme væk. Du er tvunget til at være relativt tæt på hinanden i fem timer i træk,« siger Klavs Bruun.

»Jeg tror egentlig, de var en lille smule skeptiske, da vi skulle af sted, men stadig med godt mod på det. Og så regnede det i starten, og det kunne hurtigt have slået modet ud af de fleste, men det gjorde det ikke. De var på, og så fangede vi heldigvis også en hulens masse torsk. Det hjælper jo også på det.«

»Så det blev en virkelig, virkelig god tur. Og sjov tur. Og det sjoveste var faktisk, at Lars Jørgensen (assistenttræner, red.) ikke fangede noget, ha ha … Men at de fleste andre gjorde,« fortsætter Klavs Bruun Jørgensen.

Efter det koordinerede torske-attentat på Øresund gik turen hjem på hotellet for spillerne, hvor de med Klavs Bruuns ord 'kunne få en lur, vaske fiskelugten af sig og gøre sig klar'.

Og det, spillerne skulle gøre sig klar til, var fest hjemme hos landstræneren i Virum, hvor stjernekokkken Thomas Rhode var i køkkenet for at lave mad til landsholdet – blandt andet med de torsk, som spillerne selv havde fanget.

»Det var super lækkert, og vi havde en virkelig god aften. De blev 'smidt ud' omkring midnat. Der var jeg også ved at være pænt baldret efter at have været på hele dagen.«

»Spillerne tog videre i byen, men de tog vist også tidligt hjem, for de var også smadrede efter at have været oppe kvart i seks om morgenen og været ude og fiske og få frisk vind i hovedet,« siger Klavs Bruun, som er overbevist om, at seancen har gjort noget positivt for stemningen på holdet.

»Når man sætter sig ned sammen og får en øl – og det fik de selvfølgelig – så kommer man bare tættere på hinanden i et hyggeligt og venligt lag. Og der kunne vi diskutere alle mulige ting. Om det så var politik, forhold eller hvad pokker det nu skal være.«

»Og det gavner bare at opleve hinanden i en anden kontekst på den måde. Vi havde i hvert fald en rigtig god og sjov aften,« siger han.

I det hele taget havde Klavs Bruun stort fokus på det sociale og stemningen på holdet under sæsonens sidste landsholdssamling.

Han vidste, at VM-playoff-kampene mod Schweiz, som ikke tilhører verdenseliten, ville ende med dansk sejr uden problemer, og derfor ville han forsøge at udvikle holdet på andre områder, inden han sendte sig selv og spillerne på sommerferie.

Derfor blev der med hjælp fra en Team Danmark-psykolog afviklet flere sessioner undervejs i samlingen, hvor både spillere og ledere deltog.

Her blev der blandt andet diskuteret de værdier, som skal præge landsholdet.

»Jeg vil ikke komme ind på alle de ting, vi har talt om, men det er blandt andet sådan noget med, hvad er det, man kommer med, når man møder ind til en landsholdssamling? For der er stor forskel på at løbe rundt i sin klub, hvor det er meget hverdag, og hvor man kan have dage, hvor man ikke træner så godt, og så at være på landsholdet.«

»Den går ikke her. Det skal være en udtalt ting, at når man kommer ind i lejren, så er man sateme klar for fulde gardiner. Og det kan sikkert lyde spøjst for nogen, at man overhovedet skal snakke om det, men så kan de jo selv tænke over, hvordan det er at gå på arbejde en dag. Selvom man møder ind til noget, der er spændende, så er det ikke altid, at man lige formår at komme med 5000 procent – slet ikke hvis det spændende også bliver hverdag på et tidspunkt.«

»Men vi er de bedste af de bedste på landsholdet, så derfor skal niveauet også være bedre. Så alt det, vi lægger i det, skal lige være lidt mere end det, man render rundt og laver derhjemme i klubben. Det skal vi stille krav til hinanden om,« lyder det fra Klavs Bruun om en af de konklusioner, der altså kom ud af sessionerne.

Næste landsholdssamling er i slutningen af juli, hvor spillerne fra den danske liga samles og blandt andet skal en tur til Norge for at spille træningskamp mod de norske håndboldkvinder.