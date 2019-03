Der skal stilles krav. Og så skal både trænere og spillere turde skælde ud.

Så klar er meldingen fra den danske håndboldlandstræner Klavs Bruun Jørgensen, efter Danmark hentede en sejr over Rumænien i Golden League.

De danske tropper startede skidt mod Norge men rejste sig mod de franske europa-og verdensmestre, hvor høje krav til spillerne gav pote.

Og dem skal der være flere af fremover, mener landstræneren, der kommer med en klar udmelding.

Klavs Bruun Jørgensen har været dansk landstræner i tre år.

»Når Anne Mette Hansen kyler bolden ud over sidelinjen på en fem meters aflevering, som hun gjorde mod Frankrig, skældte jeg hende ud, men jeg tog også mig selv i at tænke ’det er også lang tid siden, jeg har gjort det’ - det skal jeg gøre, og det skal de blive ved med ude i klubberne,« siger Klavs Bruun Jørgensen til TV 2 Sport.

Der kan komme fejl under pres. Det ved han godt, og det kan nok ikke undgås.

Men de 'bløde' af slagsen skal Danmark arbejde på at få væk, og i den proces understreger landstræneren, at hverken han eller spillerne skal være bange for at tale med store bogstaver.

»Jeg må kigge tilbage på noget af den tid, jeg har haft her, hvor jeg er blevet fanget i at stå og tænke ’det er da også synd for dem’ - for det er jo ikke synd. De skal have det at vide,« siger Klavs Bruun Jørgensen, der har været landstræner for kvindelandsholdet i tre år.

Danmark tabte til Norge ved Golden League, men efterfølgende rejste det danske mandskab sig mod Frankrig og Rumænien.

Årets Golden League, som er en træningsturnering, var den første landsholdssamling i år, og den første siden EM i december, hvor Danmark sluttede som nummer otte.

Også her mødte Klavs Bruun Jørgensens tropper Frankrig, og ved slutrunden blev det til et nederlag til de rød-hvide, der ved Golden League tog revanche.

Ved turneringen sluttede Danmark som nummer to foran Frankrig og Rumænien, mens Norge blev nummer et.

Sejren over rumænerne kom i hus søndag, og den lød på hele 36-23 for Klavs Bruun Jørgensens mandskab.