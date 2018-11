Stine Jørgensen, Line Haugsted, Line Jørgensen, Louise Burgaard og Lotte Grigel.

Det er prominente navne, Klavs Bruun Jørgensen i første omgang har vraget til EM-truppen.

Dog er der fortsat håb for de fem spillere, da Klavs Bruun valgte at lade to pladser stå åbne i truppen. Det gælder også for landsholdets anfører Stine Jørgensen - også selvom hun i øjeblikket sidder ude med en knæskade.

»Lad mig sige det sådan, at så længe jeg ikke har fået et opkald om, at hun ikke er med, så spøger hun i kulissen,« siger Klavs Bruun til B.T. Sport og tilføjer:

»Men jeg vil også slå fast, at vi ikke har tænkt os at skynde på Stine (Jørgensen, red.). Hun sidder fortsat ude, og hun skal koncentrere sig 100 pct om sit knæ.«

Også Viborg HK's Line Haugsted sidder i øjeblikket ude med en skade. Hendes EM-udsigter er dog langt lysere, og landstræneren har også Line Haugsted særligt i kikkerten.

»Hvis hun melder sig klar, så må jeg sige, at der er rigtig gode chancer for, at hun kommer med.«

Dog er hverken Line Jørgensen, Louise Burgaard og Lotte Grigel i øjeblikket skadet. Landstrænerens undladelse af de tre handler om, at andre spillere simpelthen har gjort det bedre.

Og lige på højre back-positionen valgte Klavs Bruun noget overraskende at udtage Anne Cecilie la Cour frem for både Line Jørgensen og Louise Burgaard - to meget erfarne spillere i landsholdsregi.

»Line Jørgensen har haft en lang periode, hvor hendes spil har svinget og ikke været oppe i gear. Hun har samtidig også døjet lidt med nogle småskader. Jeg synes også, Louise Burgaard har været lidt svingende, selvom hun dog har vist rigtig godt angrebsspil på de sidste.«

Klavs Bruun fortalte i en pressemeddelelse tidligere, at han fortsat overvejer, om der skal tre højre back med til EM. Det havde han ved VM i Tyskland sidste år, men der erfarede han også, at den kombination ikke nødvendigvis er den mest optimale.

»Det ville være sjældent, hvis vi benyttede tre højre backs i én og samme kamp. Hvis én af dem nu spillede både fløj og back noget oftere, havde vi en anden sag. Men én vil risikere at sidde meget på bænken, og det er ikke nødvendigvis det mest optimale for de to.«

DEN FORELØBELIGE EM-TRUP Målvogtere: Sandra Toft og Althea Reinhardt Stregspillere: Stine Bodholt, Kathrine Heindahl og Sarah Iversen Fløjspillere: Trine Østergaard, Lærke Nolsøe og Fie Woller Bagspillere: Kristina Jørgensen, Anne Mette Hansen, Nadia Offendal, Mie Højlund, Mette Tranborg og Anne Cecilie la Cour.

»Her passer la Cour bedre ind. Det så vi også ved EM i 2016, hvor hun gik ind og greb chancen, når hun fik den. Mette Tranborg kommer til at få mest spilletid, og det ved la Cour godt. Det samme var tilfældet ved EM for to år siden, og der opfyldte hun den rolle rigtig godt. Det er derfor en rolle, der passer bedre til hende, vurderer vi.«

Klavs Bruun kan dog på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår de to resterende pladser i EM-truppen bliver udfyldt. Han regner stærkt med, at det bliver inden Møbelringen, som er den sidste træningsturnering inden EM.

Den turnering foregår i Norge, hvor Klavs Bruuns tropper skal møde Norge, Frankrig og Ungarn.

Her kan læse mere om EM-truppen og hvem, Danmark skal møde ved EM i Frankrig.