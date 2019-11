Havde Danmark tabt sidste EM-kamp i 2018, havde Klavs Bruun overvejet sin stilling. Det samme sker, hvis landsholdet ryger tidligt ud ved VM.

Den danske landstræner er bestemt ikke bleg for at gøre sit eget sæde varmt.

»Det er bare en naturlig ting for mig.«

Sådan fortæller Klavs Bruun Jørgensen til B.T. Han har tidligere fortalt, at han forventer at stoppe, hvis Danmark ryger ud efter gruppespillet. Og det handler også om, hvordan han ser på hele branchen og jobbet.

Klavs Bruun Jørgensen og landsholdet er i denne uge rejst til Japan. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Klavs Bruun Jørgensen og landsholdet er i denne uge rejst til Japan. Foto: Bax Lindhardt

»Det er bare et spørgsmål om at være ærlig også i forhold til trænerhvervet generelt. På et eller andet tidspunkt vil jeg være færdig her. Om det så bliver efter det her mesterskab eller i 2020, når kontrakten udløber, eller om jeg forlænger, og det bliver senere… Så vil jeg altid have det sådan, også med et nyt job, at hvis jeg ikke føler, jeg kan flytte holdet og give dem noget, skal jeg ikke være der. Jeg vil være et sted, hvor jeg kan påvirke tingene i den retning, jeg synes, de skal,« fortæller landstræneren.

Der kan også være hold, han kan påvirke en smule, men ikke nok. Så skal han ikke være der. Han understreger dog, at han kan mærke, han både har fået plads og tillid af håndboldforbundet, så han kan være med til at flytte ting.

Både med Morten Henriksen (sportschefen i DHF, red.) men også i forhold til det landshold, han har med til årets VM i Japan. Alligevel er han ikke bange for at melde ud om egen fremtid. Udmeldinger, der udefra set kan virke kontante.

Hvad siger spillerne til det?

»Jeg har ikke snakket så forfærdeligt meget med dem. Der var nogen, der pippede en lille smule om, at de måske gerne havde undværet det. Det tager jeg mest som et udtryk for, at de er glade for at have mig lige nu og den måde, vi gør tingene på. Så de ville ønske, det ikke blev sat så stejlt op. Men ellers tror jeg ikke, det er noget, de tænker så meget over, fordi de ligesom mig har en god tro på det.«

Du er ikke bange for, det lægger et ekstra unødvendigt pres på dem?

»Nej, det gør heller ikke så meget. At være eliteidrætsudøver er at leve med pres. Det skal vi kunne klare,« siger Klavs Bruun Jørgensen, der sammen med resten af landsholdet er rejst til Japan.

Og adspurgt, hvad han håber mest på at se, falder svaret prompte. Og med et stort grin.

Klavs Bruun Jørgensen og landsholdet ved EM i Nantes sidste år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Klavs Bruun Jørgensen og landsholdet ved EM i Nantes sidste år. Foto: Liselotte Sabroe

»En guldmedalje!« lyder det fra Klavs Bruun Jørgensen, der uddyber, at holdet selvfølgelig kommer for at spille sig langt i turneringen.

Om det rækker til en plads helt øverst på podiet, må tiden vise, men guld er da noget, der bliver italesat.

»Det synes jeg egentlig, vi har gjort hvert år. Vi vil vinde alle kampe. Der har ikke været en mangel på tro på, at det skal vi kunne. Fornemmelsen denne gang er endnu bedre, og det er også mit indtryk, spillerne har det sådan. Vi snakker stadig om det, og det vil altid være målet. Ellers skal man ikke stille op. Men troen på, at det kan lade sig gøre, er større denne her gang,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Danmark spiller første kamp ved VM lørdag den 30. november mod Australien. Derefter er det Sydkorea, Tyskland, Brasilien og Frankrig, der venter indtil videre.