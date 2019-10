Landstræner Klavs Bruun Jørgensen vurderer, at hans spillere kan kæmpe med om VM-medaljer, hvis de er fitte.

Det danske kvindelandshold i håndbold kan måske kæmpe med om medaljer ved det forestående VM i Japan.

Det vurderer landstræner Klavs Bruun Jørgensen, der fredag udtog sin VM-trup. Han har stort set ikke været i tvivl om, hvilke 16 spillere der skulle med til VM-slutrunden.

Bruun Jørgensens største bekymring går på, om nogle af hans udvalgte bliver ramt af skader op til VM.

- Hvis vi stiller i stærkeste opstilling, så har vi en rigtig god mulighed for at levere et meget flot VM og komme tæt på medaljer igen.

- Men jeg er også bevidst om, at der skal ikke rykkes meget i den her trup, før det bliver svært, siger landstræneren.

I målet har han valgt Sandra Toft og Althea Reinhardt, som har været med i en årrække. Målmandsduoen bliver sandsynligvis garderet med en reserve i Japan.

På streg-positionen har der heller ikke været så megen tvivl hos Klavs Bruun Jørgensen, der har udtaget Stine Bodholt, Kathrine Heindahl og Sarah Iversen.

Af bagspillere sætter han sin lid til en fast base bestående af Stine Jørgensen, Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen, Lotte Grigel og Louise Burgaard, mens Line Haugsted får en central forsvarsrolle. Derudover skal Mie Højlund med til Japan.

Han har været nødsaget til at se bort fra den skadede Mette Tranborg og den gravide Anne Cecilie de la Cour.

På venstre fløj har landstræneren foretrukket Lærke Nolsøe og Freja Cohrt på bekostning af Fie Woller, mens Trine Østergaard og Simone Böhme skal husere på den danske højrefløj.

- Jeg er ret overbevist om, at hvis vi kan spille med de her 16, og de er fitte, så har jeg det fuldstændig ligesom sidste år til EM, at vi er tæt på toppen af poppen.

- Så er vi meget tættere på Frankrig og Rusland, end vi har været i lang tid, siger Klavs Bruun Jørgensen.

I 2018 vandt Frankrig EM-guld i en finale mod Rusland, mens Danmark sluttede på ottendepladsen. Danskerne vandt senest metal til en slutrunde i 2013, da det blev til bronze ved VM.

- Sidste år var vi plaget af de her småskader, vi bare ikke kan tåle. Det kan de andre hold heller ikke. Det så vi med Norge, der var nede og spille om femte/sjettepladsen sidste år, siger landstræneren.

Danmark åbner VM 30. november mod Australien. Senere venter kampe mod Brasilien, Sydkorea, Tyskland og Frankrig. Tre hold går videre til hovedrunden.

- Det kan i sig blive en udfordring at komme videre, men stiller vi med det her hold, så tror jeg på, at vi kan komme videre med point fra gruppen, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Skulle danskerne gå videre fra den indledende gruppe, så risikerer de at blive parret med Norge, Holland og Serbien i hovedrunden. Så langt vil landstræneren helst ikke se frem.

- Jeg spår sjældent om, hvordan det vil gå, fordi det er så svært. Det kommer jo an på mange ting. Blandt andet om vi har skader.

- Men det ligger implicit i mine ord, når jeg siger, at vi er tæt på toppen af poppen. Så tror jeg også på, at vi kan blande os i forhold til medaljer, siger han.

Landstræneren er heller ikke meget for at udstikke en målsætning til VM.

- Det gør jeg sjældent. Men når der ligger et OL i 2020, så er en top-7-placering afsindig vigtig.

- Det første delmål er at komme videre fra puljen, og så skal vi komme så tæt på top-7, så vi får adgang til en OL-kvalifikation. Når den er sikret, så skal vi videre derfra, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Landstræneren tager to reserver med til VM i Japan ud over de 16 spillere, han har udtaget fredag.

