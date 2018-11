Det er ikke nogen hemmelighed, at landstrænere i håndboldens verden meget ofte savner tid til at arbejde med deres hold.

Men for Klavs Bruun Jørgensen er tiden i endnu højere grad end normalt en faktor før EM i Frankrig.

En skade til anfører Stine Jørgensen, som spiller en nøglerolle i begge ender af banen, har skabt tvivl om hendes deltagelse, og det betyder, at Klavs Bruun nu i løbet af meget få træninger i EM-lejren skal have implementeret en plan b og c for både angrebet og forsvaret.

Og Klavs Bruun lægger ikke skjul på, at han har travlt, hvis han skal nå det på tilfredsstillende vis.

Landstræneren lægger heller ikke skjul på, at situationen får ham til at ærgre sig endnu mere over, at han ikke har haft succes med sine forsøg på at finde tid i sæsonkalenderen til ekstra træninger sammen med landsholdsspillerne.

Ekstra træninger vil både være en stor hjælp i forhold til at forfine det, der virker, og til at arbejde med alternativer, forklarer Klavs Bruun.

»Det er vilkårene. Vi sidder jo hvert år og snakker om, at vi mangler tid. Og vi arbejder jo også på at forbedre det. Og vi har prøvet at skaffe ekstra tid i form af ekstra træninger med de spillere, der er hjemme i Danmark. Men det har indtil videre ikke kunnet lade sig gøre,« siger han, da B.T. møder ham på mandagens pressemøde.

Savner du fleksibilitet fra klubbernes side i forhold til at skabe bedre rammer for landsholdet?

Danmarks EM-kampe 30/11 kl. 21 - Danmark vs. Frankrig

02/12 kl. 15 - Polen vs. Danmark

04/12 kl. 21 - Danmark vs. Serbien

»Vi har jo haft møder om det. Jeg synes, kommunikationen fungerer rigtig, rigtig godt, og jeg har forståelse for, at det er klemt for klubberne. Men jeg vender tilbage til, at jeg håber, at vi på et tidspunkt kan komme dertil, at når vi har så mange spillere i den danske liga, som spiller på landsholdet, at vi så én enkelt weekend i sæsonen kan lukke ligaen ned, og jeg så kan have spillerne fra torsdag til søndag. Og så kan de være hjemme i deres klubber igen om mandagen,« siger Klavs Bruun.

»Det ville betyde meget for os. Jeg håber, det scenarie opstår på et tidspunkt - og at Divisionsforeningen kan se, at det kan lade sig gøre. For ellers bliver det svært. Og især fordi vi har prøvet det her med at finde nogle enkeltdage (til ekstra landsholdstræninger, red.), men det har bare ikke kunnet lykkedes. Fordi klubberne simpelthen ikke har kunnet frigive deres spillere på grund af hårde programmer,« siger landstræneren og tilføjer:

»Det respekterer jeg, men jeg ærgrer mig selvfølgelig også over, at vi ikke har kunnet få bare et par ekstra dage i løbet af en hel sæson.«

Landstræneren ’håber og tror’ dog på, at der i de danske klubber er velvilje til at finde en løsning, så håndboldkvinderne i fremtiden kan få bedre vilkår.

»Jeg synes som sagt, dialogen er god. Men jeg synes, erfaringen har lært mig, at ting tager tid, og det kræver, at vi på et tidspunkt kan snakke os til rette for, hvordan vi gør det i Danmark,« siger Klavs Bruun.

De danske spillere mødte ind i EM-lejren mandag, og onsdag rejser holdet til Norge, hvor man deltager i opvarmningsturneringen Møbelringen Cup.

30. november spiller Danmark første EM-kamp, når Sverige venter i et nordisk brag.