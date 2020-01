Kvindelandsholdet skal have ny landstræner, efter at Klavs Bruun Jørgensen er stoppet.

Klavs Bruun Jørgensen stopper som træner for kvindelandsholdet i håndbold.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

Af meddelelsen fremgår det, at parterne er blevet enige om bruddet.

Jørgensen har været landstræner siden sommeren 2015, hvor han afløste Jan Pytlick, og sportschef i DHF Morten Henriksen er ærgerlig over, at han skal sige farvel til den tidligere topspiller.

- Da vi ansatte Klavs, var det blandt andet, fordi vi forventede, at han med sin kontante tilgang og store portion empati havde kompetencerne til at samle truppen og skabe en fornyet holdånd.

- Og det må jeg bare sige, at Klavs er lykkedes med i stor stil. Det er et helt nyt landshold både fysisk og mentalt, vi står med i dag i forhold til for fem år siden.

- At vi så ikke er lykkedes med de sidste få procent i forhold til de sportslige resultater, det er bare så ærgerligt, siger sportschefen i pressemeddelelsen.

Danmark nåede til mellemrunden ved VM i december, men missede kvalifikationen til OL i Tokyo.

Det fik håndboldforbundet til at se indad. Kort før jul skrev Morten Henriksen i en klumme på DHF's hjemmeside, at der skulle træffes "nogle alvorlige beslutninger om, hvad der skal ske med dansk kvindehåndbold i 2020".

Ved EM i 2016 nåede Danmark frem til semifinalen og tabte efterfølgende bronzekampen. Året efter ved VM blev det til et exit i kvartfinalen, mens danskerne ved slutrunderne i 2018 og 2019 blev slået ud i mellemrunden.

Det er ikke blevet til en dansk medalje på kvindesiden siden 2013. hvor Danmark hentede bronze ved VM i Serbien.

DHF skriver, at jagten på en ny landstræner begynder nu med medaljer ved EM senere på året på hjemmebane som det store mål.

Danmark og Norge er værter for EM, der afvikles fra 3. til 20. december.

