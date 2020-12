Danmarks håndboldkvinder indleder EM-slutrunden på hjemmebane mod Slovenien fredag aften i Jyske Bank Boxen.

Ved VM-slutrunden for 12 måneder siden var Klavs Bruun Jørgensen landstræner – denne gang er han med som ekspert for TV 2.

»Jeg glæder mig til det, men det er da specielt. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, det ikke bliver specielt,« siger han fredag til B.T.

46-årige Klavs Bruun Jørgensen mener ikke, der er så stor forskel på ekspert- og trænerrollen.

Klavs Bruun Jørgensen stod i spidsen for håndboldkvinderne ved fem slutrunder. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

»Jeg er vant til at analysere og bedømme spillerne som træner, så du kan sige, jeg er vant til det,« siger den tidligere håndboldspiller og fortsætter.

»Jeg synes ikke, der er den store forskel på det, så længe jeg selvfølgelig holder mig objektiv, og det er jeg sikker på, at jeg gør.«

Klavs Bruun Jørgensen var landstræner ved fem slutrunder fra 2015 til 2019. Han leverede det bedste resultat ved EM i 2016, hvor det blev til en fjerdeplads.

Da TV 2 ringede og spurgte, om du ville være ekspert ved EM-slutrunden, hvad tænkte du så?

»Jeg tænkte da en masse tanker og gjorde mig nogle overvejelser. Det gør jeg endnu. Jeg tænker først og fremmest, om det var rigtigt at sige ja.«

Den tidligere landsholdsspiller har tidligere været på tv-skærmen, så det er ikke nyt for ham at skulle optræde som ekspert på nationalt tv.

Når du kigger på Danmarks trup, hvor langt forventer du så, de kommer i turneringen?

»Jeg ved ikke, om jeg har nogen forventninger. Jeg har mere håb. Jeg synes, det er et godt hold, og ser du på lodtrækningen, burde de kunne komme videre til mellemrunden og spille om semifinalepladserne.«

Klavs Bruun Jørgensen skal være ekspert ved EM-slutrunden i december. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Men det er tit marginalerne, der afgør tingene. Jeg håber meget på en plads blandt de sidste fire hold, men jeg har ikke en forventning om det.«

Danmark er havnet i pulje med Montenegro, Frankrig og Slovenien. Landsholdet er store favoritter i fredagens åbningskamp.

Klavs Bruun Jørgensen er også aktuel i DR-dokumentaren 'Et landshold i knæ', der handler om spillernes hårde brev, fyringen og fremtidsdrømme. Han har fået en del henvendelser i den forbindelse, men de har primært været positive.

»Reaktionerne har været positive. Sådan er det. Det er det positive, man hører, fordi de, der er negative, holder det for sig selv.«

Selv om der var en smule virak, da Klavs Bruun Jørgensen forlod posten som landstræner, så har TV 2 ingen problemer med at bruge ham som ekspert. Det har John Jäger, der er chefredaktør på TV 2 Sporten, tidligere sagt til B.T.

»Nej, ikke rigtig. Jeg har jo tidligere brugt Jan Pytlick (tidligere landstræner, red.) som ekspert, efter at han stoppede og blev afløst af Klavs Bruun. Så det har jeg i den forstand ingen betænkeligheder ved.«

Den tidligere kvindelige landstræner siger afsluttende, at han ønsker at vende tilbage som håndboldtræner på et tidspunkt.

»Lige nu har jeg ikke de vilde planer for 2021. Jeg skal fortsætte med at kommentere håndbold, og så må vi se, hvad der sker. Men jeg vil gerne træne igen på et tidspunkt.«