De har slået Frankrig. De har slået Holland. Og det var tæt på mod Tyskland og Norge.

Alligevel står Klavs Bruun Jørgensens mandskab i en situation, hvor de kan ende som sorteper og rejse hjem fra VM med 'ingenting'.

»Det siger, at vi har været i den klart stærkeste halvdel. Havde vi været i den anden side, så var vi kommet nemmere til tingene. Sådan var det ikke, og det kan vi ikke stå og græde snot over. Vi kan ærgre os bagefter, men vi kan ikke gøre noget ved det.« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Det er dagen før endnu et brag for landsholdet. Denne gang er det Serbien, der venter i endnu en knald-eller-fald kamp. Vinder Danmark, lever landsholdet i turneringen og kan jagte den vigtige OL-kvalifikation, der giver adgang til Tokyo i 2020.

Det kræver kort og godt en sejr i den sidste kamp i årets VM-mellemrunde. Så har Danmark som minimum sikret sig en kamp om 7. pladsen. Faktisk kan en sejr over serberne også sikre kvalifikationen, hvis Holland i kampen mod Sydkorea smider point.

Landsholdet har dog hele tiden holdt fast i, at de fokuserer på sig selv i jagten på det OL, der glippede sidst. Det er dog ikke noget, der fylder meget hos Klavs Bruun Jørgensen.

»Nej, det er ikke noget, jeg går og tænker så meget på. Så har man mange revancher, man skal rende og jagte hele tiden,« siger landstræneren.

Han lægger dog ikke skjul på, hvad sådan et OL kan. Og hvilken betydning det ville have at skulle til Tokyo næste år.

»Det vil betyde utroligt meget. Der er ikke noget, der er større end OL. Får man muligheden, skal man gøre alt hvad man kan for som minimum at få en kvalifikation til det, og så må vi se, hvordan den lander,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

I har hele tiden snakket om, i har rykket jer meget op til og i løbet af denne her slutrunde. Det er vel nu, i virkelig skal vise det?

»Det synes jeg allerede, vi har. Vi har slået de forsvarende verdensmestre ud. Vi har slået Holland. Vi havde i den grad Norge på krogen og har på intet tidspunkt i turneringen bundet fuldstændig, som har været kendetegnende for det her hold tidligere. Jeg synes i den grad, vi har flyttet os,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Sammen med landsholdet tog han et point med over til mellemrunden efter et gruppespil, hvor holdet vandt over Australien, Brasilien og Frankrig, mens det blev til et point mod Sydkorea.

Landsholdet har kniven for struben mod Serbien. Foto: Bo Amstrup Vis mere Landsholdet har kniven for struben mod Serbien. Foto: Bo Amstrup

Herefter ventede Norge, som landsholdet tabte til efter en ellers flyvende start, og mandag vandt Danmark så over Holland. Lidt af en rutsjebane, og det var da også en flok både rørte men også meget lettede spillere, der kom ud bagefter.

»Det har mentalt og fysisk været hårdt. Også fordi vi selv havde en god fornemmelse efter hver kamp, hvor hele lortet bliver sat på spidsen nærmest. Vi står og tænker tilbage på, vi havde en kamp mod Sydkorea, vi kunne have vundet. Vi havde en kamp mod Tyskland, vi kunne have vundet, og så så tingene helt anderledes ud,« siger Klavs Bruun Jørgensen og fortsætter:

»Der er jo både lettelse og skuffelse blandet i en stor pærevælling, som engang imellem er lidt svær at forholde sig til. Det gør det endnu mere flot, og der er en tro på tingene i holdet - at vi kan blive ved med at flytte os og løfte os igen efter skuffelsen mod Norge og være i kontrol stortset hele tiden (mod Holland, red.),« siger landstræneren.

Nu venter der så endnu en kamp, hvor alt bliver sat på spidsen. En kamp, der er med til at afgøre, hvordan årets kapitel om landsholdet skal slutte. Mens danskerne kæmper for en OL-kvalifikation, gør serberne det samme.

Sandra Toft har været den helt store danske stjerne ved årets VM. Foto: Bo Amstrup Vis mere Sandra Toft har været den helt store danske stjerne ved årets VM. Foto: Bo Amstrup

Og sætter Holland point til mod Sydkorea - en kamp der spilles inden - kan Serbien med en sejr godt nå semifinalen. Den danske landstræner er heller ikke i tvivl om, at det bliver en kamp med et stort tryk på, og at der venter - endnu - en svær opgave.

»Serberne er gode. Det har vi også set i mellemrunden. Det vidste vi også inden. Det er et stærkt fysisk hold,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Kampen mellem Danmark og Serbien bliver spillet onsdag klokken 10.00 dansk tid, og du kan følge den LIVE her på bt.dk.

Inden da kan du også følge kampen mellem Holland og Sydkorea, der har betydning for, om Danmark med en sejr over Serbien kan sikre sig OL-kvalifikationen endegyldigt.