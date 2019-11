Det danske hold skjulte flere angrebsåbninger i storsejren over Australien. Håbet er at overraske Sydkorea.

Det taktiske spil inden søndagens vigtige kamp mod Sydkorea er allerede gået i gang i den danske lejr ved VM i kvindehåndbold.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen beordrede sine spillere til at droppe forskellige indøvede angrebskombinationer i 37-12-sejren over Australien, så de i stedet kan komme som en overraskelse for sydkoreanerne.

- Vi tog en beslutning inden kampen om, at der var nogle ting, som vi ville gemme. Der er nogle systemer, vi har undgået at bruge. Spillerne fik at vide, at det skulle de ikke bruge tid på.

- Vi ved, at det er nogle ting, vi skal bruge mod Sydkorea. Vi har set på video, at det ligger godt til dem, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han påpeger, at sydkoreanerne har haft begrænsede muligheder for at få et opdateret billede af det danske hold.

Danskerne havde inden VM-premieren ikke spillet officielle landskampe siden EM-kvalifikationskampene mod Schweiz i juni.

- De har måske video på os fra kampene mod Schweiz, eller måske helt tilbage fra marts. Så de har jo ikke noget reelt, de kan bruge, og de fik ikke ret meget ud af denne kamp, siger landstræneren.

Han erklærer sig tilfreds med sine spilleres koncentration mod de svage australiere.

- Det var et af hovedtemaerne, at vi skulle bevare koncentrationen. Det blev sagt nogle gange, og det lyttede spillerne til. De var heldigvis koncentrerede hele kampen igennem, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han hæfter sig også ved, at lørdagens spillerunde bød på flere overraskelser ved VM, men at Danmark modsat andre storfavoritter ikke dummede sig.

- Frankrig tabte til Sydkorea, Holland tabte til Slovenien, og Montenegro havde alvorlige problemer med Senegal, så man skal ikke undervurdere det faktum, at vi er kommet godt i gang, siger Klavs Bruun Jørgensen.

