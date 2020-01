Klavs Bruun Jørgensen er ked af at skulle stoppe som landstræner. Han kalder beslutningen svær.

Klavs Bruun Jørgensen er fortid som landstræner for de danske håndboldkvinder.

Onsdag meddelte Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse, at parterne har besluttet at stoppe samarbejdet.

Seneste skuffelse for landsholdet var VM-slutrunden i Japan i december 2019, hvor Danmark blev nummer ni og dermed gik glip af muligheden for at kvalificere sig til OL i Tokyo til sommer.

- Når de sportslige resultater ikke er der, er der grænser for, hvor langt man kan trække den. Men det er da ingen hemmelighed, at det har været en svær beslutning, vi har måttet træffe, siger Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse.

Den nu tidligere landstræner har tidligere lagt stort pres på sig selv i forbindelse med slutrunder, og han har ofte understreget, at han ikke ønsker at blive på posten, hvis det ikke er den bedste løsning for holdet.

Nu er beslutningen så truffet, Klavs Bruun Jørgensen siger farvel, selv om den gør ondt på ham.

- Jeg er særligt ked af at stoppe det gode samarbejde med pigerne, der har udviklet sig helt utroligt meget de sidste år.

- Jeg håber, de fortsætter ad den vej, de er trådt ind på med at tage mere ansvar for deres egen udvikling og blive ved med at forvente mere af deres omgivelser, som også forventer meget af dem, siger Klavs Bruun Jørgensen.

DHF leder nu efter en ny landstræner, hvis første store opgave bliver EM på hjemmebane i december 2020.

/ritzau/