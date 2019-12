»Det er stærkt, vi kan rejse os på den måde.«

Sådan lød ordene fra landstræner Klavs Bruun Jørgensen efter mandagens sejr over Holland.

27-24-sejren kom i kølvandet på gårsdagens nedtur mod Norge, der efterlod de danske spillere 'ufatteligt' skuffede. Mod hollænderne var billedet et andet, og Klavs Bruun Jørgensens hold var i kontrol hele første halvleg og dele af anden også.

Dog blev det en smule usikkert i perioder i anden halvleg, hvor Holland formåede at drille danskerne lidt. Og netop her er der stadig noget at arbejde med, fortalte den danske landstræner. Her mangler holdet at kunne hvile lidt mere, ikke søge efter tingene og så skal troen på, de bare skal vise, hvad de kan, sidde der lidt mere.

Danmark slog Holland med 27-24. Foto: Bo Amstrup Vis mere Danmark slog Holland med 27-24. Foto: Bo Amstrup

»Det var faktisk også beskeden til dem (spillerne, red.) derude. At jeg forstår simpelthen ikke, at vi på den måde ind imellem kan ligne nogen, der ikke har selvtillid, når vi på den måde kan gå ind og dominere, som vi gjorde i dag,« sagde Klavs Bruun Jørgensen, der også efter Norge-kampen påpegede det mentale:

»At det ikke er nok til, vi har en større tryghed i, at vi fandeme er gode. Det er ikke bare noget, der er tilfældigt. Det er faktisk noget, vi gennem hele turneringen har vist i perioder - at vi er rigtig gode, når vi har flow i vores spil, og folk kommer mod mål, er vi dygtige.«

Det er ligeså snart, holdet begynder at træde et skridt tilbage, og det ikke flyder, at det går galt, mente Klavs Bruun Jørgensen. Og det skal der gøres noget ved.

»Så er vi ordinære. Så mister vi selvtillid. Så ligner vi nogen, der er lidt skræmte. Der har vi stadig et stykke arbejde,« sagde landstræneren.

Sandra Toft blev endnu engang kåret til 'kampens spiller'. Foto: Bo Amstrup Vis mere Sandra Toft blev endnu engang kåret til 'kampens spiller'. Foto: Bo Amstrup

Handler det om vinderkultur?

»Det bliver altid sådan noget dansk, at vi står og skal pille os i navlen og finde alt muligt i termer for, hvad der er galt. Jeg tror, meget af det handler om selvtillid generelt bare,« sagde Klavs Bruun Jørgensen.

Sammen med resten af landsholdet mangler han kun en kamp i mellemrunden ved årets VM i Kumamoto. Her er det Serbien der venter, og den kamp bliver spillet onsdag kl. 10.00 dansk tid.

Her er kravet - ligesom mod Holland - en sejr for at holde liv i drømmen om at komme til OL i Tokyo næste år.