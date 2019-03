De danske landsholdsspillere i kvindehåndbold har ikke meget tid til at forberede sig på det afgørende slutspil, når de mandag kommer hjem fra Golden League i Frankrig.

Landsholdets fly lander først kl. 14.20 i København, og det betyder, at ingen af spillerne kan nå hjem til træning i deres klubber.

Derfor når flere af dem – blandt andre alle Odense-spillerne - blot én enkelt træning tirsdag med holdkammeraterne, før sæsonens klimaks indledes onsdag aften i form af slutspillet.

Det har fået flere ligatrænere til at rejse kritik af Dansk Håndbold Forbund, DHF.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Trænerne er utilfredse med, at forbundet ikke får spillerne hurtigere hjem fra Golden League, så de er i bedre forfatning både fysisk og mentalt til årets vigtigste kampe.

Og det er en irritation, som landstræner Klavs Bruun Jørgensen godt kan forstå.

»Det er ikke optimalt. Så jeg er fuldstændig solidarisk med ligatrænerne her. Men det er en udfordring, som går begge veje. Jeg har det generelt sådan, at når der er international uge, så er det fra mandag morgen, at spillerne skal være klar for landsholdet. Så hvis vi vil indkalde dem til kl. 8.00 mandag morgen, så skal de stå i lejren der.«

»Og det samme gælder jo så, når de skal hjem. Så når klubberne skal bruge dem mandag morgen, hvor vi ikke har tilladelse til at have dem mere, så skal de stå hjemme på deres adresse mandag morgen. Eller i hvert fald være så tidligt hjemme, at de kan træne mandag,« siger landstræneren.

Det er et problem for os - især op til et mesterskab. Vi har meget få dage til at træne og før EM havde vi kun én uge. Så er det alt for kostbart, at der forsvinder tid på den måde Klavs Bruun Jørgensen

Klavs Bruun forklarer, at han også løbende har været frustreret over, at spillerne møder sent ind til landsholdssamlinger.

Blandt andet peger han på, at alle Odense-spillerne på grund af en lang Champions League-rejse ikke nåede frem samtidig med de andre spillere, da landsholdet i november skulle møde ind i EM-lejren.

De 'kom og var fuldstændig smadrede', som landstræneren formulerer det. Og det er ikke holdbart, understreger han.

»Som det er nu, er det her et problem for os. Især op til et mesterskab. Vi har meget få dage til at træne – før EM havde vi kun én uge. Så er det alt for kostbart, at der forsvinder tid på den måde,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge landstræneren bør man fra forbundene skride ind og sikre bedre betingelser både for landshold og klubberne.

Derfor har han også bedt DHF om at tage kontakt til EHF, det europæiske håndboldforbund, for at presse på for, at klubberne afvikler deres sidste kampe før en slutrunde-samling om lørdagen.

Samtidig opfordrer Klavs Bruun Jørgensen til, at der bliver taget hensyn til hjemtransporten, når landsholdene er samlet.

»Så må man sørge for, at når vi for eksempel har det her Golden League-samarbejde, så undersøger man i god tid, hvornår den sidste flyver går mod Danmark om søndagen, og så planlægger vi ud fra det. Og det samme gælder jo så de andre nationer,« siger han.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Sportschef i DHF, Morten Henriksen, er bekendt med Klavs Bruuns ønsker, og han forstår godt de frustrationer, som både landstræneren og klubtrænerne slås med.

Men han fastslår, at man ikke bare uden videre kan gennemføre den slags ændringer.

»Vi prøver at præge tingene med de stemmer, vi har – og det er jo de folk, der sidder i forskellige udvalg i EHF. Men derfra og til, at der sker noget, der kan godt gå noget tid. For det er rigtig komplekst, og der er mange interessenter i det her. Blandt andet klubber, landshold, forbund og tv-stationer,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil være ærlig og sige, at jeg er spændt på, hvornår vi kan få noget igennem. Det er en god ting, at det er sat på dagsordenen, men det er sjældent, vi oplever, at der handles på det lige efter, at debatten er rejst. Den slags politiske ting tager bare som regel noget tid,« siger Morten Henriksen.

Danmark tabte den første kamp ved Golden League med 20-31 til Norge.