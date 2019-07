Klavs Bruun Jørgensen har fået en helt særlig tilladelse.

For den 22. juli samler han sit landshold, som han har gjort så mange gange før. Denne gang er der dog en lille forskel.

Det er nemlig første gang nogensinde, at det sker uden for de normale landsholdsterminer.

»Jeg er meget glad for, at klubberne har sagt ja til denne samling, så vi kan få trænet endnu mere frem mod VM i Japan. Vi har modtaget et par afbud på forhånd, og så vidste vi godt, at det ville blive svært med de udenlandske klubber,« siger Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse.

For da samlingen ikke ligger på officielle landsholdsdage, har Klavs Bruun Jørgensen ikke bare kunnet udtage spillere. Det har krævet samarbejde fra klubberne at få spillerne med.

»Men også her har et par stykker givet deres tilladelse til, at deres danske spillere møder ind, så det er en rigtig stærk trup, vi er lykkedes med at få samlet. Det betyder meget for kvaliteten af den træning, vi skal have,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Landsholdet bliver samlet i København, inden turen går til Stavanger onsdag den 24. juli. Og der er ikke blot træning på programmet, for det danske landshold møder Norge i en venskabskamp lørdag i den uge.

