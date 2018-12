Landstræneren er overrasket over, at håndboldkvinderne ikke kunne presse Frankrig mere.

Håndboldlandstræner Klavs Bruun Jørgensen sendte sit hold på banen med troen på, at franskmændene var til at ryste.

Men efter 23-29-nederlaget i EM's mellemrunde må han konstatere, at forskellen på hans forholdsvis unge hold og de franske verdensmestre var større, end han havde forventet.

Ikke mindst fordi hans spillere ikke optrådte med den aggressivitet, som landstræneren forlanger.

- Jeg troede, at vi kunne presse dem meget mere end det her. Vi spillede fornuftigt angrebsmæssigt, men brændte for meget på Amandine Leynaud (Frankrigs målvogter, red.).

- I forsvaret blev vi trykket alt for langt tilbage og var ikke aggressive nok. Den aggressivitet, der har været vores varemærke, manglede vi en smule.

- Vi kan ikke tillade os at stå så langt tilbage mod spillere, der er så fintestærke og godt skydende, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Målvogterne Sandra Toft og Althea Reinhardt blev samlet noteret for blot fire redninger i kampen.

Spørgsmålet er, om det var forsvaret, der gav målvogterne dårlige arbejdsforhold, eller om det var keeperne, der havde en dårlig dag.

- Det er nok en kombination. Det hænger sammen det hele. Når vi brænder så meget i angrebet, slæber vi det formentlig med ned i forsvaret og ærgrer os, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Nederlaget til Frankrig kommer to dage efter dukkerten mod Serbien, og håndboldkvinderne er efter en god EM-start kommet ned på jorden igen.

- Jeg har stadig stor tiltro til dette hold. Selv om vi var langt bagefter og kunne se, at det var en lukket fest, blev spillerne ved med at spille. De viste enormt god karakter, siger landstræneren.

Også hos ham sad følelserne uden på tøjet efter kampen, hvor han udvandrede fra et interview med TV2.

- Nogle gange synes jeg, det ville være flot, hvis man havde en lille smule respekt for en mand, der selvfølgelig er mega skuffet. Det synes jeg manglede i det interview.

- Det blev lidt for meget følelsesporno, og det gider jeg ikke at stå i lige efter en kamp, hvor jeg selvfølgelig er mega skuffet og ked af, at vi ikke var mere med, end vi var, siger Klavs Bruun Jørgensen./ritzau/