Landstræner Klavs Bruun Jørgensen er glad for sejren over Tjekkiet, men mener, at holdet brændte for meget.

Aarhus. De danske håndboldkvinder var for uskarpe foran mål, og det er grunden til, at det ikke blev mere overbevisende end en 21-20-sejr over Tjekkiet.

Det siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen til TV2 efter sejren, der sikrede Danmark en billet til EM-slutrunden i Frankrig.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Vi brændte alt for meget, og det skal vi blive bedre til, siger landstræneren.

Danskerne var storfavoritter, men der var spænding om kampens udfald helt frem til sidste sekund. Landsholdsspiller Anne Mette Hansen var ikke tilfreds med, at Tjekkiet blev lukket ind i kampen.

- Det er en lidt mærkelig følelse, fordi jeg synes, at vi spillede rigtig fint. Men det blev alt for tæt til sidst, og det er ikke godt nok, siger Anne Mette Hansen til TV2.

Til trods for at det blev en tæt kamp, kan de danske håndboldkvinder tage noget positivt med fra kampen.

- Jeg synes, at vi stod godt i forsvaret, og vi lukkede kun 20 mål ind, så det kan vi tage med, siger Anne Mette Hansen.

At der kun blev lukket 20 mål ind, kan også tilskrives de to danske målvogtere, Sandra Toft og Althea Reinhardt.

De fik en halvleg hver og viste, at Danmark er godt besat på den post, og landstræneren er tilfreds med, hvad han så.

- Det må være Michael Bruuns (målmandstræner på landsholdet, red.) arbejde, der giver pote. De var rigtig gode, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Sandra Toft stod med en redningsprocent på 40 og reddede to straffekast i første halvleg.

Althea Reinhardt tog over i anden halvdel af kampen, hvor hun med en redningsprocent på hele 55 blev kåret til kampens spiller.

Målmandskollegaen Sandra Toft roser velspillende Reinhardt efter kampen.

- Hun står rigtig godt og gør det ikke sværere, end det er, siger Toft til TV2.

/ritzau/