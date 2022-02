636 dage.

Så lang tid gik Klavs Bruun Jørgensen uden et job som håndboldtræner, inden han i efteråret blev ansat som cheftræner for Sønderjyskes herrehold.

For efter sin afsked med det danske kvindelandshold i januar 2020, lå der ikke ligefrem bunker af jobtilbud på den tidligere håndboldspillers skrivebord.

Og det gjorde ham bange, siger han i et interview med TV 2 Sport.

»Jeg har frygtet, jeg ikke skulle tilbage til håndbolden,« siger han til TV 2 Sport og tilføjer:

»Det var ikke så meget, fordi jeg ikke ville. Jeg gik bare og ventede, men jeg kunne godt se, at jo længere tid det her corona-helvede stod på, jo sværere blev det at komme tilbage.«

Det var i november, at Klavs Bruun Jørgensen tiltrådte som ny mand i spidsen for det sønderjyske håndboldhold.

Det gjorde han i stedet for Jan Pytlick, som efter en skuffende sæson modtog en øjeblikkelig fyreseddel.

I starten var det egentlig planen, at Klavs Bruun Jørgensen først skulle være tiltrådt til sommer, da Pytlick havde meddelt, at denne sæson ville blive hans sidste.

Den pludselige fyring betød dog, at han syv måneder før tid måtte trække i arbejdstøjet igen.

Klavs Bruun Jørgensen har kontrakt med Sønderjyske indtil sommeren 2024.