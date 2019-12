Hun bliver ofte nævnt som en af de helt store stjerner.

Men ved årets VM har der været noget grus i maskineriet hos Anne Mette Hansen.

Den 25-årige Györ-spiller fik tre udvisninger mod Sydkorea, og tirsdag mod Tyskland faldt den første to-minutters udvisning efter lige knap fem minutters spil.

»Vi var egentlig ikke så bekymrede. Vi havde spillet en kamp mod Australien, det betød ikke det helt store, der var ikke så meget pres på. Så spiller vi mod Sydkorea, hvor hun har det svært og får en skidt start. Den tager hun desværre med i denne her kamp,« sagde Klavs Bruun Jørgensen efter nederlaget til Tyskland.

Anne Mette Hansen under kampen mod Tyskland.

Han fortalte, at han kommer til at være opmærksom på landsholdsprofilen efter kampen. Her ligger der et ansvar hos flere i forhold til stjernen, der ikke helt har fundet sit niveau.

»Nu er der et arbejde med at få løftet Anne Mette, og det er der for mig og resten og gruppen. Vi står og falder sammen, og Anne Mette skal have hjælp af os alle sammen til at komme op igen. Vi ved, hun er en fremragende spiller, der tager en masse ansvar. Det gør hun ikke lige nu, og det skal vi hjælpe hende på vej til,« sagde Klavs Bruun Jørgensen.

Er det noget, der gør dig bekymret?

»Ja, selvfølgelig er jeg da bekymret. Mest af alt bekymret for Anne Mette, for jeg ved, hun gerne vil. Vi må værne vores bedste om hende,« lød det fra landstræneren.

Anne Mette Hansen og landstræner Klavs Bruun Jørgensen under sidste års EM i Nantes.

Anne Mette Hansen var også selv skuffet efter kampen. Over nederlaget, der kom efter alt for mange danske fejl i offensiven. Danmark misbrugte for mange chancer, og hun vidste også godt selv, at de sidste par kampe ikke har været hendes bedste.

»Det er klart, det er frustrerende. Jeg synes, jeg kommer med det, jeg kan. Nu gik det ikke i dag. Der er en ny kamp igen i morgen (onsdag, red.), hvor jeg vil gøre, hvad jeg kan,« sagde Anne Mette Hansen.

Danmark møder onsdag Brasilien i den næstsidste kamp i gruppespillet. Fredag venter Frankrig, og skal Danmark afgøre egen VM-skæbne, skal begge kampe vindes.

Begge kampe bliver spiller klokken 12.30 dansk tid og kan følges LIVE her på bt.dk.