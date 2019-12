Landstræneren kalder syv mod seks-spil for en taberregel, efter at Danmark var ved at blive narret af Holland.

Den såkaldte syv mod seks-regel splitter fortsat håndboldverdenen, og det vil være synd at sige, at den danske kvindelandstræner, Klavs Bruun Jørgensen, er stor fan af det forholdsvis nye tiltag.

Holland brugte netop overtalsspillet til at ryste det ellers stærke danske forsvar i mandagens VM-kamp. Selv samme hollændere havde stor succes med det taktiske træk mod Danmark i EM-semifinalen i 2016.

- Jeg synes stadig, at det er en lorteregel, siger Klavs Bruun Jørgensen dagen derpå.

Kort fortalt betyder reglen, at et hold må hive målmanden ud og sætte en markspiller ind.

Tidligere skulle der være en spiller på holdet, som bar en anden trøje end markspillerne under hele kampen, så der konstant var en målvogter på banen.

Det betød også, at hvis man sendte en markspiller ind i angrebet med en målvogtertrøje på, så var man tvunget til, at det var den specifikke spiller, som løb ud og skiftede med den rigtige målvogter, når der skulle forsvares.

Det blev ændret i 2016, og siden har der været frit spil, hvis man ellers tør løbe risikoen ved at efterlade sit eget mål tomt.

Herrelandsholdet udnyttede blandt andet reglen med stor succes på vej mod OL-guldet i Rio de Janeiro. Men det får ikke kvindelandsholdets træner til at se på det taktiske træk med mildere øjne.

- Det er tabernes kneb. Det er de dårligste holds kneb til at komme tilbage i en kamp. Det er fuldstændig hjernedødt, at det skal være sådan.

- Man bliver ikke belønnet nok for at have et godt forsvar og en god målmand, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han sender håndboldspillerne på banen igen onsdag, hvor holdet møder Serbien i den sidste mellemrundekamp ved VM.

/ritzau/