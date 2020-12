Efter stor kamp af Tea Pijević vandt Kroatien over Tyskland og er semifinaleklar ved håndbold-EM.

Kroatiens håndboldkvinder er meget overraskende klar til semifinalerne ved EM i Danmark.

Det blev en kendsgerning, da holdet i sin sidste kamp i mellemrunden besejrede Tyskland 23-20 i en direkte kamp om en semifinaleplads.

Norge havde allerede inden den sidste kamp, som holdet spiller sent tirsdag mod Ungarn, sikret førstepladsen i mellemrundens gruppe 2 med otte point, og med sejren tirsdag kom også Kroatien på otte point på andenpladsen.

Derefter følger Holland og Tyskland med henholdsvis seks og fire point.

Den kroatiske sejr kom ikke mindst i hus på en blændende præstation af målvogter Tea Pijević, der pillede pynten af de tyske skytter.

Tyskerne vidste på forhånd, at de var tvunget til at vinde med mindst to mål for at snuppe pladsen i semifinalen, og de lagde da også bedst ud og kom foran med 2-0, inden kroaterne fik gang i angrebsspillet.

Derefter fulgte 25 minutter, hvor stillingen vekslede mellem helt lige og knebne tyske føringer.

Mange af føringerne stod Julia Maidhof for. Hun udnyttede samtlige seks tyske straffekast i første halvleg og scorede syv gange i halvlegen.

Kroaterne var bare ikke sådan at hægte af. De sluttede bedst af og kom i slutminutterne foran for første gang, inden pausestillingen lød 12-12.

I pausen fik den kroatiske keeper Tea Pijević sat en finger, der var gået af led, på plads, og efter bare et halvt minut af anden halvleg fik hun sendt bolden direkte i hovedet.

Men vigtigst af alt reddede hun, så Kroatien kunne gå i angreb og score til 13-12 og i angrebet efter til 14-12.

Pijević fortsatte med at redde i stor stil, og der skulle gå hele 9 minutter og 40 sekunder, inden Tyskland scorede i anden halvleg. I mellemtiden havde Kroatien bragt sig foran 17-12, og det lignede en tidlig afgørelse.

Det blev bekræftet, da tyskerne skulle vente yderligere syv minutter på at score anden gang, så kroaterne i mellemtiden kom foran med seks mål.

Tyskerne fik til sidst reduceret afstanden til to mål, men skulle vinde med mindst to mål, og derfor blev det aldrig spændende.

/ritzau/