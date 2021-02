Et OL uden tilskuere og med strenge restriktioner.

Det kan blive realiteten for både atleter, pressen og alle andre deltagere til sommer, når det – efter planen – går løs i Tokyo.

Og det ekstremt restriktive scenarie er bestemt ikke noget, håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen håber på.

Faktisk vil han hellere have, det ikke bliver til noget, hvis atleterne skal kæmpe om de eftertragtede medaljer uden tilskuere eksempelvis.

»Så sjovt er det heller ikke, og OL er noget specielt, og det skal det være, fordi det kun er hvert fjerde år. Jeg håber, at hvis man beslutter sig for at ville afholde det, at man eventuelt får vaccineret alle, der skal deltage, og alle, der har med det at gøre. Hvis man ikke gør det, kan jeg ikke se, hvordan man skal få det til at gå op i en højere enhed,« siger Nikolaj Jacobsen til Fyens.

I hans optik kommer det kun til at fungere, hvis alle deltagere har fået vaccinen inden.

Sammen med landsholdet har han lige vundet VM-guld i Egypten, og han bruger netop oplevelserne derfra i sin vurdering. For landstræneren fortæller, at OL ikke kan afvikles på samme måde, som VM blev det i Kairo.

Her var starten meget kaotisk, flere lande måtte melde fra på grund af corona-udbrud, og der var udfordringer med testningen i dele af turneringen.

Det danske landshold vandt OL-guld i 2016. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Det danske landshold vandt OL-guld i 2016. Foto: JAVIER SORIANO

Tidligere på ugen fortalte Yoshiro Mori, der er præsident for Japans organisationskomité, at det ikke handlede om, hvorvidt OL ville blive afholdt, men hvordan det kommer til at ske.

»Vi afholder OL, uanset hvordan coronavirussituationen ser ud,« sagde han og tilføjede, at der blev overvejet 'nye muligheder' i forhold til at være vært, og at opgaven er at planlægge og ikke aflyse.

OL skulle have været afviklet sidste sommer, men på grund af coronapandemien er det blevet rykket til i år, hvor det løber af stablen fra den 23. juli til den 8. august.

Det danske landshold der vandt VM-guld i januar har noget af en titel at forsvare til det kommende OL – for som bekendt var det Danmark, der vandt OL-guld ved legene i Rio i 2016.