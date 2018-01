Danmarks landstræner, Nikolaj Jacobsen, har peget på sin startopstilling til aftenens yderst vigtige EM-kamp mod Slovenien.

Og det blev med Jannick Green på mål fra start. Dermed starter anfører Niklas Landin for en meget sjælden gangs skyld på bænken. Assistenttræner Henrik Kronborg understreger dog, at Landin er helt klar til at spille igen, efter at han i den seneste kamp mod Spanien udgik med et riv i lårmusklen.

Magnus Landin og Lasse Svan starter på de to fløje. Henrik Toft Hansen er på stregen, mens Mikkel Hansen og Peter Balling tager sig af backpositionerne. Rasmus Lauge styrer det hele fra playmaker-posten.

I forsvaret bytter Peter Balling med René Toft Hansen.

Aftenens kamp mod Slovenien er den første af tre små finaler i mellemrunden, hvor der ikke er råd til fejltagelser, hvis det danske håb om en semifinaleplads skal holdes i live.

Der er kampstart 20.30.